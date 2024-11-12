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Депутат Госдумы предложил сделать 28 декабря выходным днем - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы предложил сделать 28 декабря выходным днем
Депутат Госдумы предложил сделать 28 декабря выходным днем - 12.11.2024, ПРАЙМ
Депутат Госдумы предложил сделать 28 декабря выходным днем
Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил установить 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Об этом сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:34+0300
2024-11-12T09:34+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил установить 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ обращения."Прошу Вас рассмотреть предложение предоставить регионам Российской Федерации возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года. Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма", - говорится в тексте обращения.Он отметил, что не в каждой сфере есть необходимость в обязательном выходе сотрудников на работу в последнюю субботу года. Наумов считает, что новогодние каникулы позволят людям провести время с семьей, подготовиться к Новому году и путешествовать по стране.Он также отметил, что есть сферы, где дополнительные рабочие дни необходимы, и такую работу нужно финансово поощрять. Он также предложил, чтобы школы и университеты проводили промежуточные экзамены в этот день.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
09:34 12.11.2024
 
Депутат Госдумы предложил сделать 28 декабря выходным днем

Депутат Госдумы Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил установить 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ обращения.
"Прошу Вас рассмотреть предложение предоставить регионам Российской Федерации возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года. Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма", - говорится в тексте обращения.
Он отметил, что не в каждой сфере есть необходимость в обязательном выходе сотрудников на работу в последнюю субботу года. Наумов считает, что новогодние каникулы позволят людям провести время с семьей, подготовиться к Новому году и путешествовать по стране.
Он также отметил, что есть сферы, где дополнительные рабочие дни необходимы, и такую работу нужно финансово поощрять. Он также предложил, чтобы школы и университеты проводили промежуточные экзамены в этот день.
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