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Россельхознадзор остановил ввоз из Казахстана "санкционных" груш

Россельхознадзор остановил ввоз из Казахстана "санкционных" груш - 12.11.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор остановил ввоз из Казахстана "санкционных" груш

Россельхознадзор остановил ввоз из Казахстана 180 тонн груш, выращенных в ряде европейских стран, откуда поставки в РФ запрещены с августа 2014 года, сообщили в | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T21:01+0300

2024-11-12T21:01+0300

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россельхознадзор

фрукты

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор остановил ввоз из Казахстана 180 тонн груш, выращенных в ряде европейских стран, откуда поставки в РФ запрещены с августа 2014 года, сообщили в ведомстве. "Девятого ноября 2024 года должностными лицами управления Россельхознадзора по Оренбургской области на фитосанитарном контрольном посту "Маштаково" пресечена попытка незаконного ввоза из Казахстана в Россию 10 партий "санкционной" подкарантинной продукции – груш свежих сорта "Конференция" европейского происхождения массой 180 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля выявлено, что подкарантинная продукция загружена в деревянные ящики с ярко выраженными следами срыва маркировки и перемаркировки. На ящиках в местах срыва были остатки предыдущей маркировки - на некоторых отрывках присутствовали надписи на иностранном языке, а также полная маркировка с указанием стран происхождения "Польша", "Бельгия". Груши ввозились в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана, в соответствии с которыми страной происхождения подкарантинной продукции является Республика Казахстан. Вся санкционная продукция будет уничтожена на полигоне в Оренбургской области.

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россия, россельхознадзор, фрукты