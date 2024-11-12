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МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей
МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей - 12.11.2024, ПРАЙМ
МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей
Индия поддерживает интерес России к рассмотрению экономических возможностей, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:17+0300
2024-11-12T10:17+0300
экономика
индия
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – ПРАЙМ. Индия поддерживает интерес России к рассмотрению экономических возможностей, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Во все более многостороннем мире наши отношения имеют особый резонанс. Мы полностью приветствуем и поддерживаем растущий интерес России к рассмотрению экономических возможностей в Индии", - сказал он. Джайшакар добавил, что межправительственная комиссия является "координирующим механизмом для продвижения экономического и торгового сотрудничества". "И наши переговоры сегодня станут серьезным вкладом в достижение стратегического партнерства", - отметил он. Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседателем комиссии с российской стороны является первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
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индия, россия
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ
10:17 12.11.2024
 
МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей

Джайшанкар: Индия ценит интерес России к рассмотрению экономических возможностей

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – ПРАЙМ. Индия поддерживает интерес России к рассмотрению экономических возможностей, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Во все более многостороннем мире наши отношения имеют особый резонанс. Мы полностью приветствуем и поддерживаем растущий интерес России к рассмотрению экономических возможностей в Индии", - сказал он.
Джайшакар добавил, что межправительственная комиссия является "координирующим механизмом для продвижения экономического и торгового сотрудничества".
"И наши переговоры сегодня станут серьезным вкладом в достижение стратегического партнерства", - отметил он.
Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседателем комиссии с российской стороны является первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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