https://1prime.ru/20241112/indiya-852753406.html

МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей

МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей - 12.11.2024, ПРАЙМ

МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей

Индия поддерживает интерес России к рассмотрению экономических возможностей, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:17+0300

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2024-11-12T10:17+0300

экономика

индия

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – ПРАЙМ. Индия поддерживает интерес России к рассмотрению экономических возможностей, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Во все более многостороннем мире наши отношения имеют особый резонанс. Мы полностью приветствуем и поддерживаем растущий интерес России к рассмотрению экономических возможностей в Индии", - сказал он. Джайшакар добавил, что межправительственная комиссия является "координирующим механизмом для продвижения экономического и торгового сотрудничества". "И наши переговоры сегодня станут серьезным вкладом в достижение стратегического партнерства", - отметил он. Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседателем комиссии с российской стороны является первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.

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