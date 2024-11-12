Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241112/interesy-852750487.html
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами - 12.11.2024, ПРАЙМ
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами
Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T08:24+0300
2024-11-12T08:24+0300
политика
ван и
китай
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/33/841173336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_123fd310f7fd8db8b846a5444e8adf9c.jpg
ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. "Россия и Китай ... постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - отметил дипломат.Он также добавил, что работа, которая была проделана государствами, стала важным вкладом в содействие единству стран Глобального Юга.
https://1prime.ru/20241111/putin-852743493.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/33/841173336_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_391de2b08bbac0ebfe3de376bd4890f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ван и, китай, россия
Политика, Ван И, КИТАЙ, РОССИЯ
08:24 12.11.2024
 
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами

Ван И: РФ и КНР твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Канцелярии по иностранным делам Ван И
Глава Канцелярии по иностранным делам Ван И - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
"Россия и Китай ... постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - отметил дипломат.
Он также добавил, что работа, которая была проделана государствами, стала важным вкладом в содействие единству стран Глобального Юга.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО
Вчера, 18:14
 
ПолитикаВан ИКИТАЙРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала