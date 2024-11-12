https://1prime.ru/20241112/interesy-852750487.html

МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами

МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами - 12.11.2024, ПРАЙМ

МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами

Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T08:24+0300

2024-11-12T08:24+0300

2024-11-12T08:24+0300

политика

ван и

китай

россия

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ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. "Россия и Китай ... постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - отметил дипломат.Он также добавил, что работа, которая была проделана государствами, стала важным вкладом в содействие единству стран Глобального Юга.

https://1prime.ru/20241111/putin-852743493.html

китай

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ван и, китай, россия