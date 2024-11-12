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МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами - 12.11.2024, ПРАЙМ
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами
Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T08:24+0300
2024-11-12T08:24+0300
2024-11-12T08:24+0300
политика
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ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. "Россия и Китай ... постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - отметил дипломат.Он также добавил, что работа, которая была проделана государствами, стала важным вкладом в содействие единству стран Глобального Юга.
https://1prime.ru/20241111/putin-852743493.html
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ван и, китай, россия
Политика, Ван И, КИТАЙ, РОССИЯ
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами
Ван И: РФ и КНР твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов
ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Пекин поддерживают друг друга по вопросам, касающихся коренных интересов государств, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
"Россия и Китай ... постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - отметил дипломат.
Он также добавил, что работа, которая была проделана государствами, стала важным вкладом в содействие единству стран Глобального Юга.
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