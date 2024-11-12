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"Наобещал с три короба": во Франции усомнились в способностях Трампа

"Наобещал с три короба": во Франции усомнились в способностях Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Наобещал с три короба": во Франции усомнились в способностях Трампа

Новый американский президент Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, однако ни Москва, ни Киев не готовы пойти на компромисс, пишет | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:16+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Новый американский президент Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, однако ни Москва, ни Киев не готовы пойти на компромисс, пишет издание Le Figaro.Автор статьи отметила - Дональд Трамп сделал все, чтобы наладить и сохранить отношения с российским президентом Владимиром Путиным даже после своего ухода из Белого дома в 2020 году. Один же из советников республиканца подчеркивал, что главная цель Вашингтона на Украине - "мир и прекращение убийств".Директор Центра "Россия-Евразия" Французского института международных отношений Татьяна Кастуева-Жан отметила: "Все говорит в пользу того, что уже скоро судьба Украины будет решена этим непредсказуемым трампизмом". При этом, добавила автор статьи, разрешение конфликта может занять немного больше времени, чем пообещал новый глава США.Эксперт отметила, что в случае неудачи мирной инициативы Трампа действия политиков могут привести к эскалации конфликта, особенно в условиях уже озвученной республиканцем риторики о готовности пожертвовать Украиной. При этом обеспечение Киева и всеобъемлющая помощь Украине ляжет, вероятнее всего, на плечи европейцев, заключила автор.Читатели издания незамедлительно прокомментировали публикацию: Arnaud5675: "Этот примитивный трампизм очень утомляет... давайте хотя бы дождемся, чтобы он приступил к действиям; потом у вас еще будет уйма времени на критику";CIBICHE: "Не знаю, удастся ли Трампу положить конец этому конфликту за 24 часа... с другой стороны, я уверена, что, будь на его месте Харрис, понадобилось бы минимум лет 20";Trop@tard: "Так, последний пакет американской помощи был на шесть миллиардов долларов, и что, французы возьмут на себя финансирование? Всего по тысячонке с каждого француза, ерунда, не так ли?".Полный текст читайте на ИноСМИ

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дональд трамп, сша, украина, европа