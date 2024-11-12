https://1prime.ru/20241112/ipo-852771030.html

Президент "Ростелекома" подтвердил планы вывести "дочку" компании на IPO

Президент "Ростелекома" подтвердил планы вывести "дочку" компании на IPO - 12.11.2024, ПРАЙМ

Президент "Ростелекома" подтвердил планы вывести "дочку" компании на IPO

Президент "Ростелекома" подтвердил планы проведение первичного размещения акций на бирже (IPO) дочерней компании из сферы кибербезопасности - ГК "Солар" - после | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:08+0300

2024-11-12T17:08+0300

2024-11-12T17:08+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент "Ростелекома" подтвердил планы проведение первичного размещения акций на бирже (IPO) дочерней компании из сферы кибербезопасности - ГК "Солар" - после первичного публичного размещения компании "РТК-ЦОД" из сферы услуг облачного хранения и центров обработки данных (ЦОДов), об этом он сказал во время общения с инвесторами. "Ну, в общем, да", - ответил Осеевский на вопрос о том, планируется ли вывод на биржу ГК "Солар" после IPO "РТК-ЦОД". В мае гендиректор компании Игорь Ляпунов на конференции ЦИПР-2024 рассказал РИА Новости, что ГК "Солар" рассматривает вариант выхода на IPO, но не в текущем году и при условии благоприятной рыночной конъюнктуры, Тогда же, в мае, первый вице-президент – финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил о планах вывести на IPO и компанию "РТК-ЦОД". А в феврале сам Осеевский говорил, что видит потенциал для первичного публичного размещения акций еще нескольких "дочек". Президент "Ростелекома" также отмечал, что вывод на биржу "РТК-ЦОДа" может произойти в "осеннее окно". Однако в октябре он заявил журналистам, что рассматривается возможность проведения IPO "РТК-ЦОДа" позже запланированного срока.Также он сообщил, что "Ростелеком" ожидает увеличения выручки и OIBDA компании в 2025 году, несмотря на экономическую ситуацию в России, связанную с инфляцией, которая может привести к сокращению инвестиционных проектов целого ряда компаний - эти сценарии заложены в бизнес-план на следующий год."Те контракты, которые мы заключали в 2024 году, они все реализуются, мы не видим каких-то отказов. Но очевидно, что текущая ситуация, связанная и с инфляцией, и со стоимостью денег, она приведет к сокращению инвестиционных проектов целого ряда компаний. Такое же сокращение будет и у бюджетов разного уровня. Закладываем такие сценарии и в бизнес-план на 2025 год, но в целом мы считаем, что и в следующем году компания продолжит увеличивать свою выручку, OIBDA. Сейчас сложно прогнозировать уровень прибыли, чистого денежного потока", - сказал Осеевский.Он отметил, что приоритетом компании является обеспечение устойчивого развития, поэтому "Ростелеком" будет придерживаться консервативного подхода по своему долгу - приоритет получат инвестиции с короткими сроками окупаемости.Чистый убыток "Ростелекома" в третьем квартале 2024 года составил 6,737 миллиарда рублей против прибыли в 13,564 миллиарда рублей в третьем квартале 2023 года, говорится в отчете компании по МСФО. За девять месяцев этот показатель снизился на 52% в годовом выражении, до 19,3 миллиарда рублей. Выручка "Ростелекома" в третьем квартале 2024 года выросла на 11%, до 193 миллиардов рублей, за девять месяцев этот показатель увеличился на 10% в годовом выражении, до 546,1 миллиарда рублей.Кроме того, Осеевский рассказал, что соовет директоров "Ростелекома" рассмотрит новую стратегию о дивидендной политике компании в первой половине будущего года после того, как ее согласуют в соответствующих уполномоченных государственных органах."Стратегия подготовлена в той степени, в какой мы сегодня можем ее для себя сформулировать. Поскольку изменилась сама процедура, мы должны сначала внести ее на согласование соответствующим уполномоченным государственным органам. После прохождения этого рода консультаций и утверждения мы будем выносить ее на совет директоров. Это случится в первом полугодии следующего года", - сказал Осеевский.В марте прошлого года Осеевский заявил о начале работы над новой стратегией - это связано не только с изменением ситуации, но и с тем, что предыдущие цели компании будут выполнены раньше намеченного срока. И, по его словам, компания рассчитывала принять новую стратегию, в которой будет учтено и изменение дивидендной политики, в 2024 году.В июне текущего года первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что новая дивидендная политика компании сохранит преемственность к той, которая действует сейчас, и компания будет стараться постепенно увеличивать размер дивидендных выплат.Согласно текущей политике дивидендных выплат за 2021-2023 отчетные годы, утвержденной советом директоров ранее, компания выплачивает на одну обыкновенную акцию не менее 5 рублей и не менее чем на 5% больше на одну акцию, чем за предыдущий отчетный год.

https://1prime.ru/20241112/rostelekom-852760693.html

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бизнес, россия, ростелеком, ipo