https://1prime.ru/20241112/ipoteka-852696764.html

Льготная ипотека: вот и все, что от нее осталось

Льготная ипотека: вот и все, что от нее осталось - 12.11.2024, ПРАЙМ

Льготная ипотека: вот и все, что от нее осталось

Льготная ипотека на 2024 год: все программы и условия | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T08:00+0300

2024-11-12T08:00+0300

2024-11-12T08:00+0300

мнения аналитиков

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ипотека с господдержкой

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Льготная ипотека на 2024 год: все программы и условияМОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Во второй половине этого года ипотечные программы с господдержкой претерпели изменения. "Господдержки 2020" больше нет, но приобрести жилье с государственным участием можно и сейчас. Семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов, сельская, арктическая и дальневосточная ипотеки все еще доступны для оформления.Семейную ипотеку можно оформить до конца 2030 года семьям с детьми, если соблюдено одно из условий:- есть ребенок до 6 лет (включительно) или ребенок-инвалид до 17 лет (включительно). Можно приобрести квартиру в новостройке или жилой дом (построенный силами подрядчика с использованием эскроу-счета).- в семье минимум два ребенка до 17 лет включительно: семья покупает квартиру в населенном пункте с численностью до 50 тысяч человек (малые города за исключением Московской и Ленинградской области) или семья проживает в регионе с низким объемом строительства либо с индивидуальной программой развития. Если приобретается индивидуальный жилой дом, ограничений по территории его расположения уже нет.Ставка кредитования по семейной ипотеке до 6 %, потребуется первоначальный взнос от 20 % стоимости жилья. Лимит кредитования в регионах – до 6 млн. рублей и до 12 млн. рублей для Москвы/Санкт-Петербурга и Московской/Ленинградской областей.Несмотря на то, что сейчас действует правило об одной льготной ипотеке "в одни руки" (по договорам, оформленным с 23.12.2023), на семейную ипотеку можно рассчитывать не один раз, если в семье родился еще один ребенок, а предыдущая уже погашена.IT-ипотека (для сотрудников компаний, работающих в сфере информационных технологий) также доступна до конца 2030 г. Компания-работодатель должна быть аккредитованной и иметь налоговые льготы в виде пониженного тарифа по страховым взносам. Ставка кредитования в пределах 6 %, первоначальный взнос от 20 %, а лимит по сумме кредитования-до 9 млн рублей. Купить жилье (квартиру, жилой дом, таунхаус) можно в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы получить одобрение, заемщик должен также соответствовать требованиям:- возраст от 18 до 50 лет;-компания-работодатель не должна быть зарегистрирована в Москве или в Санкт-Петербурге (но допустимо работать в региональном филиале московской или питерской компании);- заработная плата не менее 90 тысяч рублей в регионах и не менее 150 тысяч рублей для Московской и Ленинградской областей;- стаж в компании не менее 3-х месяцев, при этом продолжать работу в аккредитованной компании с налоговыми льготами необходимо весь срок ипотеки. Это не значит, что нельзя менять работодателя. При желании уволиться и уйти в другую организацию у заемщика есть 6 месяцев, а новая компания должна соответствовать требованиям об аккредитации и наличии налоговых льгот, чтобы льготная ставка сохранилась и не сменилась на рыночную.Арктическая и Дальневосточная ипотека доступна жителям ДФО и территорий арктической зоны. Условия одинаковы для обеих программ: ставка кредитования 2 %, первоначальный взнос от 20 %, ограничения по сумме кредитования 6 млн рублей и до 9 млн рублей, если жилье больше 60 кв.м (кроме вторичного жилья).При оформлении арктической ипотеки есть ограничение по стоимости квадратного метра –она не может превышать среднерыночное значение (ежеквартально устанавливает Минстрой России).В категорию заемщиков могут попасть только следующие категории:- молодые семьи (до 36 лет);- одинокий/единственный родитель ребенка до 18 лет;-медработники и педагоги, проработавшие в ДФО/Арктике минимум 5 лет;-сотрудники оборонно-промышленного комплекса;- участники программы дальневосточного/арктического гектара;- специалисты, которые в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов переехали на территорию ДФО/Арктики;- участники СВО/члены семей погибших в СВО, беженцы ДНР, ЛНР, Украины.Взять ипотеку по этим программам можно на срок до 20 лет (не более 240 месяцев).Требования к жилью по этим программам более лояльное-доступны не только новостройки, но и вторичное жилье (в зависимости от категории заемщика).Сельская ипотека распространяется на покупку или строительство жилья в сельских поселениях, рабочих поселках или малых городах численностью не более 30 тысяч человек, а также на приграничных территориях и в опорных населенных пунктах (определяются региональными властями).Ипотечная ставка-3 %, первоначальный взнос от 20 % и лимит по сумме до 6 млн рублей. Можно приобрести жилой дом (как новый готовый/строящийся, так и "вторичку"), но с рядом условий:- если дом с земельным участком приобретается на вторичном рынке у юридического лица/ИП, он должен быть не старше 3-х лет;- если дом с земельным участком приобретается на вторичном рынке у физического лица, он не должен быть старше 5 лет.В опорном населенном пункте доступно приобретение не только дома, но и квартиры, однако жилье должно быть куплено у застройщика или первого собственника, а дом не должен быть выше 5 этажей.Если планируется самостоятельное строительство дома, есть требование об обязательном использовании готового домокомплекта от отечественного производителя или привлечение подрядчика. При этом срок строительства не должен превышать 24 месяца.Несмотря на то, что ипотеки с государственной поддержкой имеют свои "потолки" по сумме, в ряде случаев допускается комбинирование ставок кредитования (льготная+рыночная для суммы, превышающей лимит).С начала этого года многих ипотечных "льготников" тревожил вопрос о возникновении обязанности по уплате налога с материальной выгоды, формально возникающей при низких ставках кредитования (экономии на процентах при ставке ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ), поскольку материальная выгода была освобождена от 35 % налога только до 31 декабря 2023 г. Сразу обозначим, что обязанность по уплате НДФЛ с матвыгоды возникает не у всех ипотечников, а только в случае, если кредит выдала организация, являющаяся для заемщика работодателем (либо взаимозависима с заемщиком или его работодателем). Категория таких заемщиков (например, сотрудников банка, кредитующихся "у себя") не слишком многочисленна. В настоящее время по договорам, заключенным до 31.12.2024 г и при наличии права на налоговый вычет и эта категория заемщиков освобождена от налога. Обычным заемщикам, имеющим ипотеку на льготных условиях, тревожиться не нужно, поскольку на них обязательства по уплате этого налога не распространяется.Автор - Николай Дмитриев, заместитель руководителя проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

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Николай Дмитриев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852744541_0:76:303:379_100x100_80_0_0_84c23c4bbe9771ad4dff89b439a5fe24.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Николай Дмитриев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852744541_0:76:303:379_100x100_80_0_0_84c23c4bbe9771ad4dff89b439a5fe24.jpg

мнения аналитиков, льготная ипотека, семейная ипотека, it-ипотека, арктическая ипотека, дальневосточная ипотека, ипотека с господдержкой