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"Дом.РФ": рыночная ипотека не умерла

"Дом.РФ": рыночная ипотека не умерла - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ": рыночная ипотека не умерла

Рыночная ипотека не умерла, об этом заявил глава аналитического центра "Дом.PФ" Михаил Гольдберг на 18 Московском форуме лидеров недвижимости. | 12.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рыночная ипотека не умерла, об этом заявил глава аналитического центра "Дом.PФ" Михаил Гольдберг на 18 Московском форуме лидеров недвижимости. По его словам, люди продолжают брать кредиты даже по ставкам, которые приближаются к 25%. Их многие называют заградительными. "Тем не менее, процентов сорок выдаваемых сейчас кредитов - непосредственно рыночные", - сказал он. Гольдберг прогнозирует, что сильного падения объема выдачи ипотеки не произойдёт, и в целом принципиально ничего не изменится, в том числе касаемо размера ставок. "Возможно, в конце следующего года мы увидим некоторое снижение, но многое будет зависеть от экономической ситуации и кредитно-денежной политики ЦБ", - добавил аналитик.

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