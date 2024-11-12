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Кабмин расширил число участников централизованных закупок - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кабмин расширил число участников централизованных закупок
Кабмин расширил число участников централизованных закупок - 12.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин расширил число участников централизованных закупок
Правительство РФ подписало постановление о расширении числа федеральных министерств и ведомств, которые будут участвовать в централизованных закупках, до... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:36+0300
2024-11-12T10:36+0300
экономика
россия
правительство
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ подписало постановление о расширении числа федеральных министерств и ведомств, которые будут участвовать в централизованных закупках, до десяти, новые участники присоединятся к механизму с 1 января 2026 года, сообщается на сайте кабмина. Централизованные закупки - практика, подразумевающая, что в роли госзаказчика выступает специализированная организация, представляющая интересы сразу нескольких госструктур – покупателей товаров, работ и услуг. Такая централизация позволяет избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за счет большого объема закупок, напоминает кабмин. "Правительство продолжает работу по совершенствованию механизма госзакупок. Подписано постановление, расширяющее число федеральных министерств и ведомств, которые будут участвовать в централизованных закупках отдельных товаров и услуг", - говорится на сайте. "С 1 января 2026 года к централизованным закупкам, которые сейчас проводятся в экспериментальном режиме для Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства, присоединятся еще шесть федеральных министерств и ведомств: Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы", - отмечается в сообщении. Для всех этих госструктур централизованными станут закупки канцелярских принадлежностей и бумаги, хозяйственных принадлежностей, мебели, спецоснастки, спецодежды и спецобуви, транспортных средств, запчастей к ним, а также горюче-смазочных материалов для них. Также централизованным образом будут закупаться услуги по мойке и аренде транспортных средств. Кроме того, условия централизованных закупок будут распространяться на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, поясняет правительство. В середине сентября 2024 года правительство утвердило "дорожную карту" по внедрению практики централизованных закупок. Определение первой группы из 10 министерств и ведомств, в отношении которых они будут проводиться, – один из ее пунктов. Вторая группа, включающая еще 10 федеральных структур, должна быть определена к 1 декабря 2025 года. А третья группа, куда войдут все министерства и ведомства, не попавшие в первые две группы, должна быть определена к 1 декабря 2026 года. Начало работы в режиме централизованных закупок ожидается с 2028 года.
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
10:36 12.11.2024
 
Кабмин расширил число участников централизованных закупок

Кабмин постановил расширить число участников централизованных закупок

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ подписало постановление о расширении числа федеральных министерств и ведомств, которые будут участвовать в централизованных закупках, до десяти, новые участники присоединятся к механизму с 1 января 2026 года, сообщается на сайте кабмина.
Централизованные закупки - практика, подразумевающая, что в роли госзаказчика выступает специализированная организация, представляющая интересы сразу нескольких госструктур – покупателей товаров, работ и услуг. Такая централизация позволяет избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за счет большого объема закупок, напоминает кабмин.
"Правительство продолжает работу по совершенствованию механизма госзакупок. Подписано постановление, расширяющее число федеральных министерств и ведомств, которые будут участвовать в централизованных закупках отдельных товаров и услуг", - говорится на сайте.
"С 1 января 2026 года к централизованным закупкам, которые сейчас проводятся в экспериментальном режиме для Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства, присоединятся еще шесть федеральных министерств и ведомств: Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы", - отмечается в сообщении.
Для всех этих госструктур централизованными станут закупки канцелярских принадлежностей и бумаги, хозяйственных принадлежностей, мебели, спецоснастки, спецодежды и спецобуви, транспортных средств, запчастей к ним, а также горюче-смазочных материалов для них. Также централизованным образом будут закупаться услуги по мойке и аренде транспортных средств. Кроме того, условия централизованных закупок будут распространяться на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, поясняет правительство.
В середине сентября 2024 года правительство утвердило "дорожную карту" по внедрению практики централизованных закупок. Определение первой группы из 10 министерств и ведомств, в отношении которых они будут проводиться, – один из ее пунктов. Вторая группа, включающая еще 10 федеральных структур, должна быть определена к 1 декабря 2025 года. А третья группа, куда войдут все министерства и ведомства, не попавшие в первые две группы, должна быть определена к 1 декабря 2026 года. Начало работы в режиме централизованных закупок ожидается с 2028 года.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Кабмин готовит план оптимизации штата федеральных ведомств в регионах
Вчера, 15:09
 
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