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Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому
Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому - 12.11.2024, ПРАЙМ
Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах стала началом "самого опасного времени" в политической карьере Зеленского, заявил председатель комиссии | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:50+0300
2024-11-12T09:51+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах стала началом "самого опасного времени" в политической карьере Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее политик отмечал, что киевская верхушка начала зачистку своей документации, которая связана с военными расходами."Зеленский слишком много знает и замешен во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника", - объяснил Рогов главную опасность прихода Трампа к власти.Он также отметил, что доказательства коррупции киевского режима станут для республиканца возможностью "поквитаться" с демократами и, в частности, с Байденом, активно поддерживающим дальнейшие поставки военной и финансовой помощи Украине.Эксперт подчеркнул, что сам Зеленский опасается за свою жизнь, поскольку осознает масштаб коррупционных схем. Именно для обеспечения собственной безопасности, заключил Рогов, киевский глава и поздравил Трампа с приходом к власти в первые часы после объявления результатов.
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дональд трамп, владимир зеленский, коррупция
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, коррупция
09:50 12.11.2024 (обновлено: 09:51 12.11.2024)
 
Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому

Рогов: для Зеленского наступает "самое опасное время" в политической карьере

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах стала началом "самого опасного времени" в политической карьере Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее политик отмечал, что киевская верхушка начала зачистку своей документации, которая связана с военными расходами.
"Зеленский слишком много знает и замешен во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника", - объяснил Рогов главную опасность прихода Трампа к власти.
Он также отметил, что доказательства коррупции киевского режима станут для республиканца возможностью "поквитаться" с демократами и, в частности, с Байденом, активно поддерживающим дальнейшие поставки военной и финансовой помощи Украине.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа
09:34
Эксперт подчеркнул, что сам Зеленский опасается за свою жизнь, поскольку осознает масштаб коррупционных схем. Именно для обеспечения собственной безопасности, заключил Рогов, киевский глава и поздравил Трампа с приходом к власти в первые часы после объявления результатов.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскийкоррупция
 
 
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