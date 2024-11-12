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Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому

Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому - 12.11.2024, ПРАЙМ

Слишком много знает. Раскрыто, чем президентство Трампа грозит Зеленскому

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах стала началом "самого опасного времени" в политической карьере Зеленского, заявил председатель комиссии | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T09:50+0300

2024-11-12T09:50+0300

2024-11-12T09:51+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах стала началом "самого опасного времени" в политической карьере Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее политик отмечал, что киевская верхушка начала зачистку своей документации, которая связана с военными расходами."Зеленский слишком много знает и замешен во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника", - объяснил Рогов главную опасность прихода Трампа к власти.Он также отметил, что доказательства коррупции киевского режима станут для республиканца возможностью "поквитаться" с демократами и, в частности, с Байденом, активно поддерживающим дальнейшие поставки военной и финансовой помощи Украине.Эксперт подчеркнул, что сам Зеленский опасается за свою жизнь, поскольку осознает масштаб коррупционных схем. Именно для обеспечения собственной безопасности, заключил Рогов, киевский глава и поздравил Трампа с приходом к власти в первые часы после объявления результатов.

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дональд трамп, владимир зеленский, коррупция