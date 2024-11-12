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Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа - 12.11.2024, ПРАЙМ

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Министерство энергетики Казахстана еще на полгода продлило ограничение на вывоз сжиженного нефтяного газа (СНГ), пропана и бутана автомобильным и... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T09:29+0300

2024-11-12T09:29+0300

2024-11-12T09:29+0300

энергетика

казахстан

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АЛМА-АТА, 12 ноя – ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана еще на полгода продлило ограничение на вывоз сжиженного нефтяного газа (СНГ), пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, соответствующий приказ утвержден и вступит в силу с 14 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. Девятого октября минэнерго республики сообщило, что разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" проект приказа о продлении действующего запрета на вывоз сниженного нефтяного газа с территории Казахстан сроком на полгода. "В соответствии со статьей 18 закона Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности" и статьей 29 договора о Евразийском экономическом союзе… Приказываю ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Настоящий приказ вводится в действие с 14 ноября 2024 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе. В казахстанском минэнерго уточнили, что ограничения не распространяются на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана недропользователями, осуществившими производство в рамках контракта о разделе продукции либо контракта недропользования, утвержденного президентом Казахстана. В документе также поясняется, что на основании международных договоров будет разрешен вывоз товаров, произведенных или переработанных из казахстанского сырья, добытого на нефтегазоконденсатном Карачаганакском месторождении. Сообщается, что меру вводят с целью обеспечения внутреннего рынка страны сжиженным нефтяным газом. Ранее минэнерго сообщало, что ежемесячный дефицит СНГ в Казахстане составляет 20-25%. Так, по данным ведомства, в 2023 году объем потребления этого газа в республике вырос на 14%, составив 2,2 миллиона тонн, в 2022 году эта цифра составляла 1,8 миллиона тонн. Постоянный рост потребления в минэнерго видят в увеличении количества автомобилей, использующих СНГ в качестве газомоторного топлива. Согласно официальной статистике, в 2021 году в республике находилось 313 тысяч автомашин, работающих на газе, в 2022 году их количество выросло сразу на 57% и достигло 491 тысяч, по итогам 2023 года автомашин на газе стало 582 тысячи.

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казахстан