https://1prime.ru/20241112/khusity-852777047.html
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США - 12.11.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США
Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали с посредством дронов и баллистических ракет в Аравийском море американский | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T20:01+0300
2024-11-12T20:01+0300
2024-11-12T20:02+0300
политика
сша
хуситы
вмс сша
атака дронов
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/02/842670299_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_118ce3050121259d7480c5a375f1b66a.jpg
ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали с посредством дронов и баллистических ракет в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн", а также два эсминца в Красном море. Об этом сказано в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его канале в Telegram. По его словам, ракетные и беспилотные военно-воздушные силы вооруженных сил Йемена провели "две качественные военные операции". Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн" с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, "в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны", отметил он. "Операция вооруженных сил Йемена достигла своих целей с успехом, и атака была сорвана", — заявил Сариа. Также он сообщил, что вторая операция была направлена против двух американских эсминцев в Красном море, которую удалось "успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет". Военный представитель добавил, что обе операции продолжались восемь часов."Ансар Алла" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
https://1prime.ru/20241111/livan-852739641.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/02/842670299_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f75f69cff9f43558baeeed561686bf90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, хуситы, вмс сша, атака дронов
Политика, США, хуситы, ВМС США, атака дронов
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы США в Аравийском и Красном морях
ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали с посредством дронов и баллистических ракет в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн", а также два эсминца в Красном море. Об этом сказано в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его канале в Telegram.
По его словам, ракетные и беспилотные военно-воздушные силы вооруженных сил Йемена провели "две качественные военные операции". Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн" с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, "в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны", отметил он.
"Операция вооруженных сил Йемена достигла своих целей с успехом, и атака была сорвана", — заявил Сариа.
Также он сообщил, что вторая операция была направлена против двух американских эсминцев в Красном море, которую удалось "успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет".
Военный представитель добавил, что обе операции продолжались восемь часов.
"Ансар Алла" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
В Ливане подсчитали экономические потери от войны с Израилем