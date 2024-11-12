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Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США - 12.11.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США
Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали с посредством дронов и баллистических ракет в Аравийском море американский | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T20:01+0300
2024-11-12T20:02+0300
политика
сша
хуситы
вмс сша
атака дронов
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ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали с посредством дронов и баллистических ракет в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн", а также два эсминца в Красном море. Об этом сказано в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его канале в Telegram. По его словам, ракетные и беспилотные военно-воздушные силы вооруженных сил Йемена провели "две качественные военные операции". Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн" с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, "в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны", отметил он. "Операция вооруженных сил Йемена достигла своих целей с успехом, и атака была сорвана", — заявил Сариа. Также он сообщил, что вторая операция была направлена против двух американских эсминцев в Красном море, которую удалось "успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет". Военный представитель добавил, что обе операции продолжались восемь часов."Ансар Алла" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
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сша, хуситы, вмс сша, атака дронов
Политика, США, хуситы, ВМС США, атака дронов
20:01 12.11.2024 (обновлено: 20:02 12.11.2024)
 
Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США

Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы США в Аравийском и Красном морях

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Йемене
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали с посредством дронов и баллистических ракет в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн", а также два эсминца в Красном море. Об этом сказано в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его канале в Telegram.
По его словам, ракетные и беспилотные военно-воздушные силы вооруженных сил Йемена провели "две качественные военные операции". Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн" с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, "в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны", отметил он.
"Операция вооруженных сил Йемена достигла своих целей с успехом, и атака была сорвана", — заявил Сариа.
Также он сообщил, что вторая операция была направлена против двух американских эсминцев в Красном море, которую удалось "успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет".
Военный представитель добавил, что обе операции продолжались восемь часов.
"Ансар Алла" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
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ПолитикаСШАхуситыВМС СШАатака дронов
 
 
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