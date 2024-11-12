https://1prime.ru/20241112/kompaniya-852779765.html

Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области

Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области - 12.11.2024, ПРАЙМ

Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области

Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T22:47+0300

2024-11-12T22:47+0300

2024-11-12T22:49+0300

россия

кировская область

вертолеты

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - ПРАЙМ. Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. Ранее Росавиация сообщила о том, что аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", санитарный вертолет которой потерпел катастрофу в конце октября в Даровском районе Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Работа санитарной авиации продолжается в штатном режиме. Учитывая социальную значимость работы службы санитарной авиации, вылеты для оказания медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах продолжаются", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что, по словам президента "Вяткаавиа" Олега Кочкина, в рамках заключённого контракта к работе по договору субподряда приступает новый исполнитель - Русские вертолетные системы, авиаперевозчик, имеющий все необходимые разрешительные документы. "Вылеты будут осуществляться на вертолетах "Ансат", оснащенных современным медицинским модулем. Медицинская помощь с привлечением "воздушной" скорой будет продолжена в полном объёме", - подчеркнул Курдюмов. Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.

https://1prime.ru/20241112/vyatkaavia-852776219.html

кировская область

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россия, кировская область, вертолеты