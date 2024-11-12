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Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области
Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области - 12.11.2024, ПРАЙМ
Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области
Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T22:47+0300
2024-11-12T22:49+0300
россия
кировская область
вертолеты
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - ПРАЙМ. Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. Ранее Росавиация сообщила о том, что аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", санитарный вертолет которой потерпел катастрофу в конце октября в Даровском районе Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Работа санитарной авиации продолжается в штатном режиме. Учитывая социальную значимость работы службы санитарной авиации, вылеты для оказания медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах продолжаются", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что, по словам президента "Вяткаавиа" Олега Кочкина, в рамках заключённого контракта к работе по договору субподряда приступает новый исполнитель - Русские вертолетные системы, авиаперевозчик, имеющий все необходимые разрешительные документы. "Вылеты будут осуществляться на вертолетах "Ансат", оснащенных современным медицинским модулем. Медицинская помощь с привлечением "воздушной" скорой будет продолжена в полном объёме", - подчеркнул Курдюмов. Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.
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россия, кировская область, вертолеты
РОССИЯ, Кировская область, вертолеты
22:47 12.11.2024 (обновлено: 22:49 12.11.2024)
 
Названа компания, которая заменит "Вяткаавиа" в Кировской области

Власти Кировской области: Русские вертолетные системы заменят "Вяткаавиа"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолетные пассажирские перевозки.
Вертолетные пассажирские перевозки. - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - ПРАЙМ. Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
Ранее Росавиация сообщила о том, что аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", санитарный вертолет которой потерпел катастрофу в конце октября в Даровском районе Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли.
"Работа санитарной авиации продолжается в штатном режиме. Учитывая социальную значимость работы службы санитарной авиации, вылеты для оказания медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах продолжаются", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что, по словам президента "Вяткаавиа" Олега Кочкина, в рамках заключённого контракта к работе по договору субподряда приступает новый исполнитель - Русские вертолетные системы, авиаперевозчик, имеющий все необходимые разрешительные документы.
"Вылеты будут осуществляться на вертолетах "Ансат", оснащенных современным медицинским модулем. Медицинская помощь с привлечением "воздушной" скорой будет продолжена в полном объёме", - подчеркнул Курдюмов.
Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"
19:11
 
РОССИЯКировская областьвертолеты
 
 
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