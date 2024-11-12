https://1prime.ru/20241112/konfrontatsiya-852771250.html

Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа

Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа

После оглашения результатов президентских выборов в Штатах средства массовой информации начали настоящую кампанию по стравливанию Дональда Трампа и Владимира... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:17+0300

2024-11-12T17:17+0300

2024-11-12T17:17+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

сми

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. После оглашения результатов президентских выборов в Штатах средства массовой информации начали настоящую кампанию по стравливанию Дональда Трампа и Владимира Путина, возмутился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Так, он привел в пример заявления о фейковом звонке нового главы Белого дома российскому президенту, назначении ярых сторонников антироссийского курса на должности в администрации президента, переговорах по вопросам атак российской армии и многое другое."Кто бы ни стоял за всеми этими выдумками, они пытаются подтолкнуть Трампа к конфронтации с Россией и вынудить русских пойти на всевозможные уступки в преддверии возможных переговоров", — объяснил эксперт. По мнению Меркуриса, обострению ситуации в информационном поле способствует недовольство противников республиканца перспективами победы России в конфликте.

https://1prime.ru/20241112/sanktsii-852769911.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир путин, сми