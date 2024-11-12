https://1prime.ru/20241112/konfrontatsiya-852771250.html
Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа
Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа
После оглашения результатов президентских выборов в Штатах средства массовой информации начали настоящую кампанию по стравливанию Дональда Трампа и Владимира... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:17+0300
2024-11-12T17:17+0300
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политика
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владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. После оглашения результатов президентских выборов в Штатах средства массовой информации начали настоящую кампанию по стравливанию Дональда Трампа и Владимира Путина, возмутился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Так, он привел в пример заявления о фейковом звонке нового главы Белого дома российскому президенту, назначении ярых сторонников антироссийского курса на должности в администрации президента, переговорах по вопросам атак российской армии и многое другое."Кто бы ни стоял за всеми этими выдумками, они пытаются подтолкнуть Трампа к конфронтации с Россией и вынудить русских пойти на всевозможные уступки в преддверии возможных переговоров", — объяснил эксперт. По мнению Меркуриса, обострению ситуации в информационном поле способствует недовольство противников республиканца перспективами победы России в конфликте.
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дональд трамп, владимир путин, сми
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, СМИ
Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа
Меркурис: СМИ пытаются подтолкнуть Трампа к конфронтации с Россией
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
После оглашения результатов президентских выборов в Штатах средства массовой информации начали настоящую кампанию по стравливанию Дональда Трампа и Владимира Путина, возмутился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
Так, он привел в пример заявления о фейковом звонке нового главы Белого дома российскому президенту, назначении ярых сторонников антироссийского курса на должности в администрации президента, переговорах по вопросам атак российской армии и многое другое.
"Кто бы ни стоял за всеми этими выдумками, они пытаются подтолкнуть Трампа к конфронтации с Россией и вынудить русских пойти на всевозможные уступки в преддверии возможных переговоров", — объяснил эксперт. По мнению Меркуриса, обострению ситуации в информационном поле способствует недовольство противников республиканца перспективами победы России в конфликте.
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