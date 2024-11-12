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Госдума одобрила проект о лимитах ЦБ по ипотеке и автокредитам - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Госдума одобрила проект о лимитах ЦБ по ипотеке и автокредитам
Госдума одобрила проект о лимитах ЦБ по ипотеке и автокредитам - 12.11.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект о лимитах ЦБ по ипотеке и автокредитам
Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:49+0300
2024-11-12T14:54+0300
банк россии
ипотека
физлица
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставляемым гражданам. Третье чтение запланировано на 13 ноября. Первоначальная редакция предоставляла ЦБ такое право лишь в отношении ипотечных кредитов (займов) физлиц, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания. Законопроект был внесен в Госдуму в январе, а первое чтение прошел в феврале. За это время обеспокоенность ЦБ успели вызвать и автокредиты, которые показывали бурный рост, в том числе за счет ослабления банками стандартов кредитования. В рамках второго чтения Госдума поддержала две поправки. Одна из них позволяет Банку России устанавливать МПЛ и по кредитам (займам) физлиц под залог автомототранспортного средства. Другая переносит срок вступления закона в силу с 1 июля 2024 года на 1 апреля 2025 года. Согласно пояснительной записке, эти изменения позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов). ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает макропруденциальные лимиты, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов), выданных кредитной организацией и МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам физлицам и к автокредитам. В марте текущего года заместитель руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военной ипотеке; ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах; кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Согласно материалам ЦБ, сначала могут быть введены лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. В случае необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также лимит на прочие ипотечные кредиты. МФО (кроме государственных) ввиду законодательных ограничений не предоставляют сейчас ипотечные кредиты, но вправе их приобретать. Чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк передает выданные ипотечные кредиты дочерней МФО, ЦБ планирует распространить соответствующее регулирование и на микрофинансовые организации, введя для них один общий макропруденциальный лимит для всех видов ипотечных кредитов.
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ипотека, физлица
Банк России, ипотека, физлица
14:49 12.11.2024 (обновлено: 14:54 12.11.2024)
 
Госдума одобрила проект о лимитах ЦБ по ипотеке и автокредитам

Госдума во II чтении разрешает ЦБ лимитировать выдачу ипотеки и автокредитов физлицам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставляемым гражданам. Третье чтение запланировано на 13 ноября.
Первоначальная редакция предоставляла ЦБ такое право лишь в отношении ипотечных кредитов (займов) физлиц, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания.
Законопроект был внесен в Госдуму в январе, а первое чтение прошел в феврале. За это время обеспокоенность ЦБ успели вызвать и автокредиты, которые показывали бурный рост, в том числе за счет ослабления банками стандартов кредитования.
В рамках второго чтения Госдума поддержала две поправки. Одна из них позволяет Банку России устанавливать МПЛ и по кредитам (займам) физлиц под залог автомототранспортного средства. Другая переносит срок вступления закона в силу с 1 июля 2024 года на 1 апреля 2025 года.
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Согласно пояснительной записке, эти изменения позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов).
ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает макропруденциальные лимиты, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов), выданных кредитной организацией и МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам физлицам и к автокредитам.
В марте текущего года заместитель руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военной ипотеке; ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах; кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Согласно материалам ЦБ, сначала могут быть введены лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. В случае необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также лимит на прочие ипотечные кредиты.
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МФО (кроме государственных) ввиду законодательных ограничений не предоставляют сейчас ипотечные кредиты, но вправе их приобретать. Чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк передает выданные ипотечные кредиты дочерней МФО, ЦБ планирует распространить соответствующее регулирование и на микрофинансовые организации, введя для них один общий макропруденциальный лимит для всех видов ипотечных кредитов.
 
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