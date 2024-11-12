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Госдума обновила критерии для розничных квалифицированных инвесторов

Госдума обновила критерии для розничных квалифицированных инвесторов - 12.11.2024, ПРАЙМ

Госдума обновила критерии для розничных квалифицированных инвесторов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий новые критерии для получения физлицами статуса квалифицированного инвестора, а также позволяющий... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T20:58+0300

2024-11-12T20:58+0300

2024-11-12T20:58+0300

экономика

россия

госдума

инвесторы

критерии

закон

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий новые критерии для получения физлицами статуса квалифицированного инвестора, а также позволяющий использовать комбинацию разных критериев. В качестве новых критериев для получения физлицом статуса квалифицированного инвестора вводятся критерии ученой степени и дохода. Одновременно допускается использовать комбинации разных критериев в целях большей привязки системы квалификации к знаниям инвесторов. Например, можно сочетать критерий дохода или размера имущества с критериями опыта работы на финансовом рынке, образования или ученой степени. Виды имущества и дохода, порядок расчета их размеров, требования к образованию и ученой степени определит Банк России. Закон также устанавливает, что при получении статуса квалифицированного инвестора гражданин должен быть письменно уведомлен о том, что совершение сделок может быть связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций. А в перечень финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам только после тестирования, включаются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования, все доли в котором принадлежат РФ или госкорпорации "ВЭБ.РФ" либо АО "Дом.РФ"). Положительный результат тестирования физлица будет действовать в течение пяти лет со дня его получения или со дня совершения последней сделки, требующей тестирования (либо последнего поручения на ее совершение) - в зависимости от того, какое событие наступило позднее. Аналогичный срок будет действовать и для граждан, совершающих сделки через финансовые платформы. Для лиц, прошедших тестирование до даты вступления закона в силу, пятилетний срок будет отсчитываться с этой даты. Помимо этого, до 300 тысяч со 100 тысяч рублей повышается порог, в рамках которого неквалифицированный инвестор может настоять на сделке со сложным финансовым инструментом, даже если не прошел тестирование. При этом сохраняется обязанность брокера и управляющей компании предупредить инвестора о рисках и получить у него подтверждение, что он их принимает. "Расширение списка инструментов, доступных широкому кругу инвесторов, можно только приветствовать. Действующие законодательные ограничения лишали неквалифицированных инвесторов возможности покупки целого ряда востребованных инвестиционных продуктов. Устранение этих несоответствий открывает для массового инвестора новые возможности по управлению собственным капиталом", - прокомментировал Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции". ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Закон также уточняет сроки подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) и уведомления об отказе от такого перевода. Сейчас для перевода пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса в ПДС необходимо подать в НПФ соответствующее заявление не позднее 1 декабря. А если человек после этого решил отказаться от такого перевода, он должен уведомить об этом фонд не позднее 31 декабря того же года. Госдума в рамках второго чтения приняла поправку, продлевающую максимальный срок подачи заявления о взносе до 31 декабря, а уведомления об отказе от перевода – до 31 января следующего года. Это изменение начнет действовать сразу после официального опубликования нового закона. Через 90 дней после публикации начнут действовать нормы, уточняющие особенности расчета даты определения дохода по облигациям, который зависит от определенных обстоятельств (курса валюты, уровня инфляции и т.д.). Сам же закон вступит в силу через 180 дней после публикации, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, инвесторы, критерии, закон