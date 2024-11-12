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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября - 12.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,69 копейки - до 13,4951 рубля, курс доллара вырос на 0,09 копейки - до 97,9559 рубля, | 12.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,69 копейки - до 13,4951 рубля, курс доллара вырос на 0,09 копейки - до 97,9559 рубля, а курс евро опустился на на 59,89 копейки - до 104,2533 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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