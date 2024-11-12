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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября - 12.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября - 12.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,69 копейки - до 13,4951 рубля, курс доллара вырос на 0,09 копейки - до 97,9559 рубля, | 12.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,69 копейки - до 13,4951 рубля, курс доллара вырос на 0,09 копейки - до 97,9559 рубля, а курс евро опустился на на 59,89 копейки - до 104,2533 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, доллар, евро, Курсы валют
17:19 12.11.2024 (обновлено: 17:30 12.11.2024)
 
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 ноября

Официальный курс юаня на среду - 13,50 руб, доллара - 97,96 руб, евро - 104,25 руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,69 копейки - до 13,4951 рубля, курс доллара вырос на 0,09 копейки - до 97,9559 рубля, а курс евро опустился на на 59,89 копейки - до 104,2533 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублююаньдолларевроКурсы валют
 
 
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