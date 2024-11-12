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Африка переживает второе "пробуждение", заявил Лавров - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Африка переживает второе "пробуждение", заявил Лавров
Африка переживает второе "пробуждение", заявил Лавров - 12.11.2024, ПРАЙМ
Африка переживает второе "пробуждение", заявил Лавров
Африка переживает второе "пробуждение", освобождаясь от неоколониальных практик, тормозящих ее развитие, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T22:09+0300
2024-11-12T22:09+0300
политика
россия
африка
сергей лавров
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Африка переживает второе "пробуждение", освобождаясь от неоколониальных практик, тормозящих ее развитие, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что когда Африка пробуждалась от колониального гнета, "это было мощное движение". Министр считает, что сейчас идет второе "пробуждение" Африки, уже от неоколониального гнета, от практик, которые тормозят ее развитие. В качестве примера он назвал ситуацию, когда всю технологически высокую степень обработки оставляют за пределами континента, обрекая его на сохранение подчиненного положения, а на Западе в ходе обработки при этом создается гораздо больше рабочих мест. "А это нужно и самой Африке. Мы наблюдаем второе "пробуждение", — сказано в размещенном на сайте МИД РФ обращении Лаврова к выпускникам вузов, принятым на дипломатическую службу, Лавров отметил, что на прошедшей министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" многие говорили о том, что африканский континент хочет иметь достойное, полагающееся ему равноправное место в системе международного разделения труда. Министр добавил, что Африка больше не согласна оставаться источником сырья, которое закупается и вывозится, главным образом на Запад, а вся основная добавленная стоимость и все связанные с этим прибыли уходят. Конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус. Она расположена у границ сочинского Адлера.
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россия, африка, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, АФРИКА, Сергей Лавров
22:09 12.11.2024
 
Африка переживает второе "пробуждение", заявил Лавров

Лавров заявил, что сейчас идет второе "пробуждение" Африки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Африка переживает второе "пробуждение", освобождаясь от неоколониальных практик, тормозящих ее развитие, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он напомнил, что когда Африка пробуждалась от колониального гнета, "это было мощное движение". Министр считает, что сейчас идет второе "пробуждение" Африки, уже от неоколониального гнета, от практик, которые тормозят ее развитие. В качестве примера он назвал ситуацию, когда всю технологически высокую степень обработки оставляют за пределами континента, обрекая его на сохранение подчиненного положения, а на Западе в ходе обработки при этом создается гораздо больше рабочих мест.
"А это нужно и самой Африке. Мы наблюдаем второе "пробуждение", — сказано в размещенном на сайте МИД РФ обращении Лаврова к выпускникам вузов, принятым на дипломатическую службу,
Лавров отметил, что на прошедшей министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" многие говорили о том, что африканский континент хочет иметь достойное, полагающееся ему равноправное место в системе международного разделения труда.
Министр добавил, что Африка больше не согласна оставаться источником сырья, которое закупается и вывозится, главным образом на Запад, а вся основная добавленная стоимость и все связанные с этим прибыли уходят.
Конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус. Она расположена у границ сочинского Адлера.
Флаги участников саммита Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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ПолитикаРОССИЯАФРИКАСергей Лавров
 
 
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