https://1prime.ru/20241112/likvidnost-852757479.html

ЦБ ожидает абсорбирование ликвидности банков на 49 миллиардов рублей

ЦБ ожидает абсорбирование ликвидности банков на 49 миллиардов рублей - 12.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ ожидает абсорбирование ликвидности банков на 49 миллиардов рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 13 по 19 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T11:54+0300

2024-11-12T11:54+0300

2024-11-12T11:54+0300

банк россии

ликвидность банков

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 13 по 19 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 6 по 12 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 23 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,379 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 28 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,61 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,15 триллионов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20241112/sud-852755925.html

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ликвидность банков