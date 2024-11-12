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Экспортеры опровергли проблемы с поставками турецких мандаринов в Россию
Экспортеры опровергли проблемы с поставками турецких мандаринов в Россию - 12.11.2024, ПРАЙМ
Экспортеры опровергли проблемы с поставками турецких мандаринов в Россию
Урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет, заявил РИА Новости председатель Ассоциации экспортеров фруктов и... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:24+0300
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СТАМБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет, заявил РИА Новости председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак. Ранее российские СМИ сообщали, что мандарины якобы могут стать дефицитным товаром из-за сокращения урожая в Турции. "Урожай мандаринов в этом году хороший, никаких проблем не возникнет", - ответил Учак на вопрос о возможных проблемах с экспортом в РФ. Он добавил, что никакой ужасной ситуации, о которой говорят СМИ, нет. На долю Турции приходится порядка 11% от общего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% от ассортимента апельсинов в торговых сетях, сообщил ранее РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По итогам десяти месяцев 2023 года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов, 51% поставок - из Турции.
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россия, турция, мандарины
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, мандарины
Экспортеры опровергли проблемы с поставками турецких мандаринов в Россию
Учак: проблем с экспортом турецких мандаринов в Россию нет
СТАМБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет, заявил РИА Новости председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак.
Ранее российские СМИ сообщали, что мандарины якобы могут стать дефицитным товаром из-за сокращения урожая в Турции.
"Урожай мандаринов в этом году хороший, никаких проблем не возникнет", - ответил Учак на вопрос о возможных проблемах с экспортом в РФ.
Он добавил, что никакой ужасной ситуации, о которой говорят СМИ, нет.
На долю Турции приходится порядка 11% от общего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% от ассортимента апельсинов в торговых сетях, сообщил ранее РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
По итогам десяти месяцев 2023 года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов, 51% поставок - из Турции.
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