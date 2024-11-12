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"Вечная война": Маск оценил последствия конфликта на Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ
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"Вечная война": Маск оценил последствия конфликта на Украине
"Вечная война": Маск оценил последствия конфликта на Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Вечная война": Маск оценил последствия конфликта на Украине
Киев так и не достиг какого-либо прогресса в конфликте с Москвой, заявил американский миллиардер Илон Маск. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:49+0300
2024-11-12T12:49+0300
политика
илон маск
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киев так и не достиг какого-либо прогресса в конфликте с Москвой, заявил американский миллиардер Илон Маск."Это так", - подчеркнул бизнесмен, отвечая на публикацию одного из пользователей в социальной сети X о том, что украинский конфликт является "вечной войной без прогресса". Кроме того, он согласился с мнением о том, что киевский режим приносит в жертву свою молодежь, не получая при этом никакого территориального продвижения.Ранее бизнесмен пообещал, что конфликт на Украине будет наконец завершен благодаря новому американскому президенту, одержавшему победу на выборах 5 ноября, Дональду Трампу.
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илон маск, дональд трамп, украина
Политика, Илон Маск, Дональд Трамп, УКРАИНА
12:49 12.11.2024
 
"Вечная война": Маск оценил последствия конфликта на Украине

Маск: у Украины нет прогресса в конфликте, а молодежь приносят в жертву

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киев так и не достиг какого-либо прогресса в конфликте с Москвой, заявил американский миллиардер Илон Маск.
"Это так", - подчеркнул бизнесмен, отвечая на публикацию одного из пользователей в социальной сети X о том, что украинский конфликт является "вечной войной без прогресса". Кроме того, он согласился с мнением о том, что киевский режим приносит в жертву свою молодежь, не получая при этом никакого территориального продвижения.
Ранее бизнесмен пообещал, что конфликт на Украине будет наконец завершен благодаря новому американскому президенту, одержавшему победу на выборах 5 ноября, Дональду Трампу.
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ПолитикаИлон МаскДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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