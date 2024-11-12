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"Осеннее обострение". Медведев ответил на заявления в ЕС о помощи Киеву
"Осеннее обострение". Медведев ответил на заявления в ЕС о помощи Киеву - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Осеннее обострение". Медведев ответил на заявления в ЕС о помощи Киеву
Заявления европейских политиков об усилении поддержки Киева являются "осенним обострением", вызванным выборами в Соединенных Штатах, заявил заместитель... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:53+0300
2024-11-12T10:53+0300
2024-11-12T10:53+0300
политика
россия
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Заявления европейских политиков об усилении поддержки Киева являются "осенним обострением", вызванным выборами в Соединенных Штатах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение", - заметил политик.Медведев также добавил, что европейские лидеры пытаются усугубить конфликт с Россией и перевести его в необратимую фазу.
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россия, ес, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, ЕС, Дмитрий Медведев
"Осеннее обострение". Медведев ответил на заявления в ЕС о помощи Киеву
Медведев назвал заявления Запада о допподдержке Киева осенним обострением
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Заявления европейских политиков об усилении поддержки Киева являются "осенним обострением", вызванным выборами в Соединенных Штатах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение", - заметил политик.
Медведев также добавил, что европейские лидеры пытаются усугубить конфликт с Россией и перевести его в необратимую фазу.
Медведев: Трамп не любит тратить деньги на прихлебателей, Киев в их числе