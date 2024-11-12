https://1prime.ru/20241112/medvedev-852754493.html

"Осеннее обострение". Медведев ответил на заявления в ЕС о помощи Киеву

"Осеннее обострение". Медведев ответил на заявления в ЕС о помощи Киеву - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Осеннее обострение". Медведев ответил на заявления в ЕС о помощи Киеву

Заявления европейских политиков об усилении поддержки Киева являются "осенним обострением", вызванным выборами в Соединенных Штатах, заявил заместитель... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:53+0300

2024-11-12T10:53+0300

2024-11-12T10:53+0300

политика

россия

ес

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Заявления европейских политиков об усилении поддержки Киева являются "осенним обострением", вызванным выборами в Соединенных Штатах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение", - заметил политик.Медведев также добавил, что европейские лидеры пытаются усугубить конфликт с Россией и перевести его в необратимую фазу.

https://1prime.ru/20241106/medvedev-852637780.html

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россия, ес, дмитрий медведев