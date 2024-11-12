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Во "Вкусно — и точка" объяснили выбор блюд в меню "Русских недель" - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Во "Вкусно — и точка" объяснили выбор блюд в меню "Русских недель"
Во "Вкусно — и точка" объяснили выбор блюд в меню "Русских недель" - 12.11.2024, ПРАЙМ
Во "Вкусно — и точка" объяснили выбор блюд в меню "Русских недель"
Все блюда в меню "Русских недель", которые будут запущены со среды в сети ресторанов "Вкусно – и точка", выбирались с позиции сочетания и адаптации с брендом,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T19:05+0300
2024-11-12T19:05+0300
экономика
"вкусно - и точка"
меню
ресторанный бизнес
рестораны
фаст-фуд
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Все блюда в меню "Русских недель", которые будут запущены со среды в сети ресторанов "Вкусно – и точка", выбирались с позиции сочетания и адаптации с брендом, сообщил журналистам бренд-шеф сети Виталий Савин. "Мы долго готовились к тому, как воспримут в России "Русские недели". Вроде бы компания бургерная, а тут русские продукты. Как правильно их интерпретировать? То есть мы не могли выйти с красной икрой, кулебякой или курниками. Это не подходит бренду "Вкусно - и точка". Поэтому мы очень тщательно подбирали продукты: насколько они вообще сочетаются и ассоциируются с брендом", - пояснил Савин. Старший менеджер по маркетингу сети Светлана Грицай уточнила, что русское меню разрабатывалось в течение двух лет. "В нашей сети была разработана коммуникационная платформа "Вкусы мира", которая подразумевает запуск новинок под одной зонтичной концепцией. С момента переоткрытия были запущены Испанские, Скандинавские, Итальянские недели. Русские недели стали четвертым запуском в рамках платформы, - пояснила она. В русское меню вошли два вида бургера – с говядиной и курицей, снек, десерт и напиток. "Так как мы бургерная компания, то передать концепцию русской кухни нам было непросто. Перед нами стоял вопрос, как сделать бургер так, чтобы он передавал какую-то ассоциацию с русской кухней. Для этого поставщик Bimbo QSR разработал для нас ржаную булку. Она отличается от той, что была в "Биф аля Рус". Да, она ржаная, но мы добавили гречневой посыпки и сделали ее более "пушистой", - рассказал шеф-повар. Савин добавил, что соус также эксклюзивно разрабатывался под русское меню, компанией "Эфко". Также во "Вкусно – и точка" сообщили, что впервые в бургерах появится индейка. Этот продукт начала поставлять компания "Дамате". Ранее индейка никогда не присутствовала в позициях сети, в том числе у бренда-предшественника. "В категории снеков представлены горячие хрустящие блинчики, обжаренные во фритюре, с начинкой из картофеля, грибов и сыра с нотками черного перца, укропа и тимьяна. На десерт – пирожок с малиной и клубникой. Мы исходили из того, что можно приготовить в условиях наших ресторанов, учитывая наши операционные ограничения. В пирожке понятное и знакомое нашим потребителям сочетание ягод – клубника и малина", - пояснил Савин. В компании уточнили, что перед тем, как определиться с окончательным меню и названиями блюд, было проведено тестирование потребителей по всей России. В нем приняло участие более тысячи человек. В начале ноября в сети ресторанов "Вкусно - и точка" сообщили РИА Новости, что с 13 ноября запустит недели с русским меню, в нем будут "Арбатский бургер", "Муромские блинчики", "Кубанские пирожки" и "Таежный пунш".
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"вкусно - и точка", меню, ресторанный бизнес, рестораны, фаст-фуд
Экономика, "Вкусно - и точка", меню, ресторанный бизнес, рестораны, фаст-фуд
19:05 12.11.2024
 
Во "Вкусно — и точка" объяснили выбор блюд в меню "Русских недель"

Бренд-шеф "Вкусно — и точка": меню "Русских недель" выбрали с позиции сочетания

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервая вывеска появилась на ресторане "Вкусно - и точка" в Москве
Первая вывеска появилась на ресторане Вкусно - и точка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Все блюда в меню "Русских недель", которые будут запущены со среды в сети ресторанов "Вкусно – и точка", выбирались с позиции сочетания и адаптации с брендом, сообщил журналистам бренд-шеф сети Виталий Савин.
"Мы долго готовились к тому, как воспримут в России "Русские недели". Вроде бы компания бургерная, а тут русские продукты. Как правильно их интерпретировать? То есть мы не могли выйти с красной икрой, кулебякой или курниками. Это не подходит бренду "Вкусно - и точка". Поэтому мы очень тщательно подбирали продукты: насколько они вообще сочетаются и ассоциируются с брендом", - пояснил Савин.
Старший менеджер по маркетингу сети Светлана Грицай уточнила, что русское меню разрабатывалось в течение двух лет. "В нашей сети была разработана коммуникационная платформа "Вкусы мира", которая подразумевает запуск новинок под одной зонтичной концепцией. С момента переоткрытия были запущены Испанские, Скандинавские, Итальянские недели. Русские недели стали четвертым запуском в рамках платформы, - пояснила она.
В русское меню вошли два вида бургера – с говядиной и курицей, снек, десерт и напиток. "Так как мы бургерная компания, то передать концепцию русской кухни нам было непросто. Перед нами стоял вопрос, как сделать бургер так, чтобы он передавал какую-то ассоциацию с русской кухней. Для этого поставщик Bimbo QSR разработал для нас ржаную булку. Она отличается от той, что была в "Биф аля Рус". Да, она ржаная, но мы добавили гречневой посыпки и сделали ее более "пушистой", - рассказал шеф-повар.
Савин добавил, что соус также эксклюзивно разрабатывался под русское меню, компанией "Эфко". Также во "Вкусно – и точка" сообщили, что впервые в бургерах появится индейка. Этот продукт начала поставлять компания "Дамате". Ранее индейка никогда не присутствовала в позициях сети, в том числе у бренда-предшественника.
"В категории снеков представлены горячие хрустящие блинчики, обжаренные во фритюре, с начинкой из картофеля, грибов и сыра с нотками черного перца, укропа и тимьяна. На десерт – пирожок с малиной и клубникой. Мы исходили из того, что можно приготовить в условиях наших ресторанов, учитывая наши операционные ограничения. В пирожке понятное и знакомое нашим потребителям сочетание ягод – клубника и малина", - пояснил Савин.
В компании уточнили, что перед тем, как определиться с окончательным меню и названиями блюд, было проведено тестирование потребителей по всей России. В нем приняло участие более тысячи человек. В начале ноября в сети ресторанов "Вкусно - и точка" сообщили РИА Новости, что с 13 ноября запустит недели с русским меню, в нем будут "Арбатский бургер", "Муромские блинчики", "Кубанские пирожки" и "Таежный пунш".
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