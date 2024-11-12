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В "Северстали" зафиксировали снижение металлопотребления в России - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241112/metallopotreblenie-852762703.html
В "Северстали" зафиксировали снижение металлопотребления в России
В "Северстали" зафиксировали снижение металлопотребления в России - 12.11.2024, ПРАЙМ
В "Северстали" зафиксировали снижение металлопотребления в России
Металлопотребление в России по итогам третьего квартала 2024 года составило 10,8 миллиона тонн, что на 9,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:25+0300
2024-11-12T14:26+0300
экономика
россия
северсталь
металлопрокат
металлургия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Металлопотребление в России по итогам третьего квартала 2024 года составило 10,8 миллиона тонн, что на 9,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании "Северсталь". "Металлопотребление в РФ за третий квартал 2024 года сократилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 9 месяцев – на 2,7% ... Основной фактор ограничения спроса – высокий уровень ключевой ставки на протяжении длительного периода и, как следствие, ограничение финансирования", - говорится в сообщении. Из приведенной таблицы следует, что в третьем квартале объем металлопотребления в РФ составил 10,8 миллиона тонн. Металлопотребление на рынке РФ оценивается в 2024 году в 43,7 миллиона тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года, отмечают аналитики "Северстали". По результатам третьего квартала рост потребления в секторе машиностроения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,3%, до 1,2 миллиона тонн. В конце года ожидается сохранение высоких темпов потребления в автомобилестроении, добавляют в компании. Потребление в энергетическом сегменте снизилось на 15,3% год к году, до 1,2 миллиона тонн. Снижение объемов в строительном секторе составило 9,8%, до 8,3 миллиона тонн. "Главным вызовом для всех сегментов металлопотребления остается высокая стоимость заемных средств. В текущей ситуации наша стратегия, подразумевающая стремление быть ближе к клиенту и с учетом его запросов предлагать новые возможности для оптимизации и повышения эффективности бизнеса, в полной мере себя оправдывает", – прокомментировал заместитель генерального директора "Северстали" по продажам и операциям Евгений Черняков, слова которого приводит пресс-служба. "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.
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россия, северсталь, металлопрокат, металлургия
Экономика, РОССИЯ, Северсталь, металлопрокат, металлургия
14:25 12.11.2024 (обновлено: 14:26 12.11.2024)
 
В "Северстали" зафиксировали снижение металлопотребления в России

"Северсталь": металлопотребление в РФ в третьем квартале снизилось на 9,2%

© Фото : ЗМЗМеталлопрокат
Металлопрокат - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : ЗМЗ
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Металлопотребление в России по итогам третьего квартала 2024 года составило 10,8 миллиона тонн, что на 9,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании "Северсталь".
"Металлопотребление в РФ за третий квартал 2024 года сократилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 9 месяцев – на 2,7% ... Основной фактор ограничения спроса – высокий уровень ключевой ставки на протяжении длительного периода и, как следствие, ограничение финансирования", - говорится в сообщении. Из приведенной таблицы следует, что в третьем квартале объем металлопотребления в РФ составил 10,8 миллиона тонн.
Металлопотребление на рынке РФ оценивается в 2024 году в 43,7 миллиона тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года, отмечают аналитики "Северстали".
По результатам третьего квартала рост потребления в секторе машиностроения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,3%, до 1,2 миллиона тонн. В конце года ожидается сохранение высоких темпов потребления в автомобилестроении, добавляют в компании. Потребление в энергетическом сегменте снизилось на 15,3% год к году, до 1,2 миллиона тонн. Снижение объемов в строительном секторе составило 9,8%, до 8,3 миллиона тонн.
"Главным вызовом для всех сегментов металлопотребления остается высокая стоимость заемных средств. В текущей ситуации наша стратегия, подразумевающая стремление быть ближе к клиенту и с учетом его запросов предлагать новые возможности для оптимизации и повышения эффективности бизнеса, в полной мере себя оправдывает", – прокомментировал заместитель генерального директора "Северстали" по продажам и операциям Евгений Черняков, слова которого приводит пресс-служба.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.
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