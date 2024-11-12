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Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт - 12.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241112/metally-852774537.html
Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт
Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт - 12.11.2024, ПРАЙМ
Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт
Рост запасов российских металлов на Лондонской бирже (LME), а именно алюминия, никеля и меди, обусловлен необходимостью проверять дату выпуска металлопродукции... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:15+0300
2024-11-12T18:15+0300
экономика
биржа lme
металлы
биржевые торги
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост запасов российских металлов на Лондонской бирже (LME), а именно алюминия, никеля и меди, обусловлен необходимостью проверять дату выпуска металлопродукции из РФ после запрета властями Великобритании торговать ими на бирже, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что по итогам октября запасы российских металлов, в частности, алюминия, никеля и меди, в системе Лондонской биржи металлов (LME) достигли 338 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем было годом ранее. "Рост запасов российских цветных металлов на складах LME по всей видимости обусловлен тем, что купившие их трейдеры пока не смогли доказать факт их выпуска до 13 апреля 2024 года, как это предусмотрено решением LME после фактического запрета властями Великобритании принимать их на склады в стране", - сказал эксперт. Также он отметил, что отечественные производители меди и никеля, в частности, "Норильский никель", переориентировали сбыт и ведут его преимущественно по прямым контрактам. Ранее, в апреле, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов. Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля текущего года.
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биржа lme, металлы, биржевые торги
Экономика, биржа LME, металлы, биржевые торги
18:15 12.11.2024
 
Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт

Хазанов: LME затоварена металлами из РФ, их проверяют на неподсанкционность

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасноярский металлургический завод
Красноярский металлургический завод - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост запасов российских металлов на Лондонской бирже (LME), а именно алюминия, никеля и меди, обусловлен необходимостью проверять дату выпуска металлопродукции из РФ после запрета властями Великобритании торговать ими на бирже, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что по итогам октября запасы российских металлов, в частности, алюминия, никеля и меди, в системе Лондонской биржи металлов (LME) достигли 338 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем было годом ранее.
"Рост запасов российских цветных металлов на складах LME по всей видимости обусловлен тем, что купившие их трейдеры пока не смогли доказать факт их выпуска до 13 апреля 2024 года, как это предусмотрено решением LME после фактического запрета властями Великобритании принимать их на склады в стране", - сказал эксперт.
Также он отметил, что отечественные производители меди и никеля, в частности, "Норильский никель", переориентировали сбыт и ведут его преимущественно по прямым контрактам.
Ранее, в апреле, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов. Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля текущего года.
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Экономикабиржа LMEметаллыбиржевые торги
 
 
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