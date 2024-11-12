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ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро для борьбы с мигрантами из России
ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро для борьбы с мигрантами из России - 12.11.2024, ПРАЙМ
ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро для борьбы с мигрантами из России
Евро комиссия направила Финляндии 16 миллионов евро на борьбу с направляемой миграцией на российской границе, рассказали финские пограничники. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:16+0300
2024-11-12T16:16+0300
2024-11-12T16:16+0300
финляндия
россия
незаконная миграция
ек
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Евро комиссия направила Финляндии 16 миллионов евро на борьбу с направляемой миграцией на российской границе, рассказали финские пограничники. "Европейская комиссия выделила пограничной охране 16 миллионов евро в качестве чрезвычайного финансирования для покрытия дополнительных расходов", - следует из заявления на сайте погранохраны страны. Сообщается, что направленные средства покроют расходы на персонал, проезд и проживание, а также обеспечение службы необходимыми услугами для усиленного контроля.
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финляндия, россия, незаконная миграция, ек
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, незаконная миграция, ЕК
ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро для борьбы с мигрантами из России
ЕК выделила Финляндии 16 млн евро для борьбы с нелегальными мигрантами из России
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Евро комиссия направила Финляндии 16 миллионов евро на борьбу с направляемой миграцией на российской границе, рассказали финские пограничники.
"Европейская комиссия выделила пограничной охране 16 миллионов евро в качестве чрезвычайного финансирования для покрытия дополнительных расходов", - следует из заявления на сайте погранохраны страны.
Сообщается, что направленные средства покроют расходы на персонал, проезд и проживание, а также обеспечение службы необходимыми услугами для усиленного контроля.
Финский регион у границы с Россией может стать особой экономической зоной