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ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро для борьбы с мигрантами из России

ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро для борьбы с мигрантами из России - 12.11.2024, ПРАЙМ

ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро для борьбы с мигрантами из России

Евро комиссия направила Финляндии 16 миллионов евро на борьбу с направляемой миграцией на российской границе, рассказали финские пограничники. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:16+0300

2024-11-12T16:16+0300

2024-11-12T16:16+0300

финляндия

россия

незаконная миграция

ек

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Евро комиссия направила Финляндии 16 миллионов евро на борьбу с направляемой миграцией на российской границе, рассказали финские пограничники. "Европейская комиссия выделила пограничной охране 16 миллионов евро в качестве чрезвычайного финансирования для покрытия дополнительных расходов", - следует из заявления на сайте погранохраны страны. Сообщается, что направленные средства покроют расходы на персонал, проезд и проживание, а также обеспечение службы необходимыми услугами для усиленного контроля.

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финляндия

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финляндия, россия, незаконная миграция, ек