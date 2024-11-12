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Новым регионам РФ хотят продлить переходный период для маркировки товаров - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Новым регионам РФ хотят продлить переходный период для маркировки товаров
Новым регионам РФ хотят продлить переходный период для маркировки товаров - 12.11.2024, ПРАЙМ
Новым регионам РФ хотят продлить переходный период для маркировки товаров
Минпромторг РФ предложил продлить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в новых регионах страны еще на год, до 1 апреля 2026 года, сообщили... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T19:48+0300
2024-11-12T19:50+0300
экономика
россия
новые регионы рф
маркировка товаров
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в новых регионах страны еще на год, до 1 апреля 2026 года, сообщили в ведомстве. "Учитывая позицию бизнес-сообщества в новых регионах России, а также объективные причины, не позволяющие обеспечить полноценное внедрение цифровой маркировки товаров на территориях новых субъектов Российской Федерации, Минпромторгом России предлагается продлить переходный период до 1 апреля 2026 г.", — говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что переходный период правового регулирования цифровой маркировки товаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях завершается 1 апреля 2025 года. Благодаря продлению переходного периода у участников оборота в новых регионах появится дополнительное время на адаптацию. "Важно отметить, что указанные изменения не будут распространяться на табачную продукцию, "льготный" период для которой закончился 1 января 2024 года", - заключили в Минпромторге.
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россия, новые регионы рф, маркировка товаров
Экономика, РОССИЯ, новые регионы РФ, маркировка товаров
19:48 12.11.2024 (обновлено: 19:50 12.11.2024)
 
Новым регионам РФ хотят продлить переходный период для маркировки товаров

Минпромторг хочет продлить переходный период для маркировки в новых регионах РФ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаркировка товаров
Маркировка товаров - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в новых регионах страны еще на год, до 1 апреля 2026 года, сообщили в ведомстве.
"Учитывая позицию бизнес-сообщества в новых регионах России, а также объективные причины, не позволяющие обеспечить полноценное внедрение цифровой маркировки товаров на территориях новых субъектов Российской Федерации, Минпромторгом России предлагается продлить переходный период до 1 апреля 2026 г.", — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что переходный период правового регулирования цифровой маркировки товаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях завершается 1 апреля 2025 года. Благодаря продлению переходного периода у участников оборота в новых регионах появится дополнительное время на адаптацию.
"Важно отметить, что указанные изменения не будут распространяться на табачную продукцию, "льготный" период для которой закончился 1 января 2024 года", - заключили в Минпромторге.
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