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Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage - 12.11.2024, ПРАЙМ
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage
Париж в первом квартале следующего года передаст Киеву шесть истребителей Mirage-2000-5F. Данное решение приведет к ослаблению боеспособности французских ВВС,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:25+0300
2024-11-12T18:25+0300
вооружения
франция
поддержка украины
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ПАРИЖ, 12 ноя – ПРАЙМ. Париж в первом квартале следующего года передаст Киеву шесть истребителей Mirage-2000-5F. Данное решение приведет к ослаблению боеспособности французских ВВС, следует из отчета вице-президента комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франка Жилетти. В бюджетном заключении на тему "подготовки и применения ВВС" Жилетти указал, что Франция поставит Украине "шесть Mirage 2000-5F", что окажет негативный эффект на состояние французского авиапарка. По мнению политика, в краткосрочной перспективе предстоящая передача, а также связанная с ней комплексная поддержка "еще больше обеднят" узкоспециализированный формат истребительной авиации Франции. Он также отметил, что передача Киеву истребителей "непременно окажет влияние на возможности ВВС Франции выполнять свои задачи по противовоздушной обороне", а также ограничит возможности обучения французских пилотов. Жилетти также считает, что передача истребителей "приведет к отсрочке обновления парка истребителей Rafale и Mirage 2000D с риском неизбежного увеличения затрат на их поддержание в рабочем состоянии", а также ускорит вывод из эксплуатации Mirage 2000-5. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Поднее министр обороны Франции Себастьян Леокрню сообщил, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием", к которому относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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франция, поддержка украины, украина
Вооружения, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины, УКРАИНА
18:25 12.11.2024
 
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage

Депутат Жилетти: Париж в 2025 г передаст Киеву шесть истребителей Mirage-2000-5F

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИстребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 12 ноя – ПРАЙМ. Париж в первом квартале следующего года передаст Киеву шесть истребителей Mirage-2000-5F. Данное решение приведет к ослаблению боеспособности французских ВВС, следует из отчета вице-президента комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франка Жилетти.
В бюджетном заключении на тему "подготовки и применения ВВС" Жилетти указал, что Франция поставит Украине "шесть Mirage 2000-5F", что окажет негативный эффект на состояние французского авиапарка.
По мнению политика, в краткосрочной перспективе предстоящая передача, а также связанная с ней комплексная поддержка "еще больше обеднят" узкоспециализированный формат истребительной авиации Франции.
Он также отметил, что передача Киеву истребителей "непременно окажет влияние на возможности ВВС Франции выполнять свои задачи по противовоздушной обороне", а также ограничит возможности обучения французских пилотов.
Жилетти также считает, что передача истребителей "приведет к отсрочке обновления парка истребителей Rafale и Mirage 2000D с риском неизбежного увеличения затрат на их поддержание в рабочем состоянии", а также ускорит вывод из эксплуатации Mirage 2000-5.
В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Поднее министр обороны Франции Себастьян Леокрню сообщил, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием", к которому относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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