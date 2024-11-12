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СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4% - 12.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4%
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4% - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4%
Компания "Вимм-Билль-Данн" подняла отпускные цены на питьевое молоко с 1 ноября на 3,4 процента, сообщают "Ведомости". | 12.11.2024, ПРАЙМ
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2024-11-12T11:12+0300
экономика
россия
молоко
цены
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компания "Вимм-Билль-Данн" подняла отпускные цены на питьевое молоко с 1 ноября на 3,4 процента, сообщают "Ведомости".Согласно изданию, повышение обусловлено ростом затрат на производство. Однако, если увеличить производство молочной продукции в России, возможно обуздать это повышение."Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем молока в стране.Согласно данным Росстата за первую неделю ноября, цены на молоко повысились на 0,9 процента, сметану на один процент, а сливочное масло на 1,4 процента. С начала года, цена сливочного масла выросла на 27,47 процента.
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россия, молоко, цены
Экономика, РОССИЯ, молоко, цены
11:12 12.11.2024
 
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4%

"Ведомости": компания "Вимм-Билль-Данн" повысила цены на молоко в России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компания "Вимм-Билль-Данн" подняла отпускные цены на питьевое молоко с 1 ноября на 3,4 процента, сообщают "Ведомости".
Согласно изданию, повышение обусловлено ростом затрат на производство. Однако, если увеличить производство молочной продукции в России, возможно обуздать это повышение.
"Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем молока в стране.
Согласно данным Росстата за первую неделю ноября, цены на молоко повысились на 0,9 процента, сметану на один процент, а сливочное масло на 1,4 процента. С начала года, цена сливочного масла выросла на 27,47 процента.
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