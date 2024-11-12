https://1prime.ru/20241112/moloko-852754922.html

СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4%

СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4% - 12.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены на 3,4%

Компания "Вимм-Билль-Данн" подняла отпускные цены на питьевое молоко с 1 ноября на 3,4 процента, сообщают "Ведомости". | 12.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компания "Вимм-Билль-Данн" подняла отпускные цены на питьевое молоко с 1 ноября на 3,4 процента, сообщают "Ведомости".Согласно изданию, повышение обусловлено ростом затрат на производство. Однако, если увеличить производство молочной продукции в России, возможно обуздать это повышение."Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем молока в стране.Согласно данным Росстата за первую неделю ноября, цены на молоко повысились на 0,9 процента, сметану на один процент, а сливочное масло на 1,4 процента. С начала года, цена сливочного масла выросла на 27,47 процента.

https://1prime.ru/20240925/moloko-851784277.html

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россия, молоко, цены