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ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ

ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ - 12.11.2024, ПРАЙМ

ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2025 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:57+0300

2024-11-12T15:57+0300

2024-11-12T15:57+0300

экономика

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страховые взносы

гособоронзаказ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2025 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Документ внесен правительством РФ. Он продлевает до 31 декабря 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко. Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. А закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, "делает невыполнимым" это требование. Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Законопроектом предлагается продлить этот мораторий еще на год.

https://1prime.ru/20241030/ipoteka-852504917.html

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россия, ндфл, страховые взносы, гособоронзаказ