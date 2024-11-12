https://1prime.ru/20241112/moratoriy-852767872.html
ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ
ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ - 12.11.2024, ПРАЙМ
ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2025 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:57+0300
2024-11-12T15:57+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2025 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Документ внесен правительством РФ. Он продлевает до 31 декабря 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко. Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. А закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, "делает невыполнимым" это требование. Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Законопроектом предлагается продлить этот мораторий еще на год.
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россия, ндфл, страховые взносы, гособоронзаказ
Экономика, РОССИЯ, НДФЛ, страховые взносы, гособоронзаказ
ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ
Госдума в I чтении продлила мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2025 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ).
Документ внесен правительством РФ. Он продлевает до 31 декабря 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа.
Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко.
Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. А закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, "делает невыполнимым" это требование.
Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Законопроектом предлагается продлить этот мораторий еще на год.
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