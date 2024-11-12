https://1prime.ru/20241112/moroz-852768152.html

Эксперт назвал пять опасных ошибок водителей в морозы

Эксперт назвал пять опасных ошибок водителей в морозы - 12.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал пять опасных ошибок водителей в морозы

В холодное время года водители часто совершают ошибки, которые могут негативно отразиться на состоянии автомобиля, рассказала директор механического ремонта АГ... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:07+0300

2024-11-12T16:07+0300

2024-11-12T16:07+0300

зима

https://cdnn.1prime.ru/img/83630/51/836305122_0:198:3051:1914_1920x0_80_0_0_ffb2762401abd418ad0d3bb9485595e9.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В холодное время года водители часто совершают ошибки, которые могут негативно отразиться на состоянии автомобиля, рассказала директор механического ремонта АГ "Авилон" Александра Габараева "Газете.Ru"."Многие водители оставляют автомобиль на холостом ходу на длительное время, чтобы прогреть его. Это неэффективно и изнашивает двигатель", - привела пример эксперт. Она посоветовала начинать движения лишь спустя 1-2 минуты после заведения двигателя, чтобы дать ему прогреться перед работой.Габараева также подчеркнула, что водителям стоит внимательнее относиться к своевременной замене технических жидкостей и масел, а также тщательной очистке поверхности часто заснеженного или заледенелого авто. По этой же причине эксперт порекомендовала заблаговременно обработать двери и окна силиконовой смазкой, которая предотвратит их примерзание.Еще одно слабое место любого автомобиля в холодное время года - аккумулятор, подверженный быстрому расходу энергии. Именно поэтому с приходом похолоданий стоит обратить внимание на его состояние и контролировать уровень заряда.

https://1prime.ru/20241112/avto-852766803.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зима