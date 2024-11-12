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Индекс Мосбиржи вырастет в 1,5 раза к концу 2026 года, заявили в Sber CIB

Индекс Мосбиржи вырастет в 1,5 раза к концу 2026 года, заявили в Sber CIB - 12.11.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи вырастет в 1,5 раза к концу 2026 года, заявили в Sber CIB

Индекс Мосбиржи к завершению 2026 года составит 4000 пунктов, что будет означать рост примерно в 1,5 раза от текущих уровней, следует из базового прогноза... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:36+0300

2024-11-12T17:36+0300

2024-11-12T17:36+0300

экономика

россия

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сбербанк

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к завершению 2026 года составит 4000 пунктов, что будет означать рост примерно в 1,5 раза от текущих уровней, следует из базового прогноза компании Sber CIB. "В базовом сценарии, по итогам текущего года индекс Мосбиржи ожидается на уровне 2850 пунктов, следующего – 3400 пунктов, а на завершение 2026-го – 4000 пунктов", - сказал аналитик Sber CIB Денис Иконников в ходе бизнес-завтрака, организованного ИД "Коммерсант". Что касается текущей конъюнктуры российского рынка акций, то победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может теоретически привести к деэскалации на международной арене, считает аналитик. "Деэскалация означает снижение премии за инвестиции в рынок акций на 1-2 процентных пункта, и это означает рост индекса Мосбиржи дополнительно на 5-10%", - оценивает Иконников. Индекс Мосбиржи в мае достигал 3521,72 пункта, что стало максимумом с февраля 2022 года и было на 13,6% больше по отношению к закрытию последней сессии прошлого года, но затем скорректировался, и сейчас он уже на 11% ниже уровня начала года, торгуясь в районе 2750 пунктов.

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россия, мосбиржа, сбербанк