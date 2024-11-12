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Грозит взломом. ВТБ выявил новую схему мошенников - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Грозит взломом. ВТБ выявил новую схему мошенников
Грозит взломом. ВТБ выявил новую схему мошенников - 12.11.2024, ПРАЙМ
Грозит взломом. ВТБ выявил новую схему мошенников
ВТБ обнаружил новую мошенническую схему получения доступа к аккаунтам граждан на госпорталах с помощью нескольких попыток обмана - сначала злоумышленники под... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T08:07+0300
2024-11-12T08:09+0300
втб
мошенники
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. ВТБ обнаружил новую мошенническую схему получения доступа к аккаунтам граждан на госпорталах с помощью нескольких попыток обмана - сначала злоумышленники под предлогом отправки заказного письма просят назвать код из смс от госпорталов, однако если жертва заподозрит обман, они затем перезванивают под видом восстановления доступа к якобы взломанной учетной записи госсервиса, сообщили в пресс-службе банка. "Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств", - говорится в сообщении пресс-службы банка. Суть схемы в том, что злоумышленники звонят по телефону с неизвестного номера, представляются сотрудниками госструктур, сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление - электронный или почтовый. Если жертва соглашается получить уведомление, ее просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение от государственных порталов с текстом "код восстановления доступа" к учетной записи. Большинство людей на этом этапе завершает разговор, заподозрив обман, рассказали в пресс-службе. Однако через несколько минут мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками тех же порталов, убеждают, что ранее собеседнику звонили мошенники, и запрашивают персональный код под предлогом восстановления доступа к учетной записи на них. В этот момент под психологическим давлением человек становится жертвой дальнейшего обмана. "Сейчас мы наблюдаем активный рост числа атак в гибридном формате - когда мошенники совмещают методы социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей. По нашим данным, такие звонки составляют уже 30% от общего числа атак. Подобные схемы стали особенно распространены в период уплаты налогов, что делает их еще более опасными", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. Топ-менеджер банка напомнил, что важно не сообщать коды из смс и личные данные незнакомцам, использовать определитель номера и сохранять бдительность при получении подозрительных звонков.
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втб, мошенники
ВТБ, МОШЕННИКИ
08:07 12.11.2024 (обновлено: 08:09 12.11.2024)
 
Грозит взломом. ВТБ выявил новую схему мошенников

ВТБ выявил новую схему взлома мошенниками аккаунтов на госсервисах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. ВТБ обнаружил новую мошенническую схему получения доступа к аккаунтам граждан на госпорталах с помощью нескольких попыток обмана - сначала злоумышленники под предлогом отправки заказного письма просят назвать код из смс от госпорталов, однако если жертва заподозрит обман, они затем перезванивают под видом восстановления доступа к якобы взломанной учетной записи госсервиса, сообщили в пресс-службе банка.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
Суть схемы в том, что злоумышленники звонят по телефону с неизвестного номера, представляются сотрудниками госструктур, сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление - электронный или почтовый. Если жертва соглашается получить уведомление, ее просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение от государственных порталов с текстом "код восстановления доступа" к учетной записи. Большинство людей на этом этапе завершает разговор, заподозрив обман, рассказали в пресс-службе.
Однако через несколько минут мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками тех же порталов, убеждают, что ранее собеседнику звонили мошенники, и запрашивают персональный код под предлогом восстановления доступа к учетной записи на них. В этот момент под психологическим давлением человек становится жертвой дальнейшего обмана.
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"Сейчас мы наблюдаем активный рост числа атак в гибридном формате - когда мошенники совмещают методы социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей. По нашим данным, такие звонки составляют уже 30% от общего числа атак. Подобные схемы стали особенно распространены в период уплаты налогов, что делает их еще более опасными", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
Топ-менеджер банка напомнил, что важно не сообщать коды из смс и личные данные незнакомцам, использовать определитель номера и сохранять бдительность при получении подозрительных звонков.
 
ВТБМОШЕННИКИ
 
 
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