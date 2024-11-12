https://1prime.ru/20241112/moshenniki-852752485.html

Аферисты похитили у банков в Москве более ста миллионов рублей

Аферисты похитили у банков в Москве более ста миллионов рублей - 12.11.2024, ПРАЙМ

Аферисты похитили у банков в Москве более ста миллионов рублей

Полиция пресекла деятельность криминальной группировки из двух десятков человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автокредитования на сумму свыше 100... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T09:52+0300

2024-11-12T09:52+0300

2024-11-12T09:52+0300

мошенничество

россия

банки

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Полиция пресекла деятельность криминальной группировки из двух десятков человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автокредитования на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В столице мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска пресекли серию мошенничеств в сфере автокредитования. Задержаны 18 предполагаемых участников преступного сообщества", - сказала она. Предварительно установлено, что в 2021-2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода. Деньги использовались для покупки дорогостоящих автомобилей, однако исполнять обязательства по возврату займов аферисты не намеревались и перепродавали машины в других регионах России и в государствах ближнего зарубежья. "Задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банкам причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей", - уточнила она. Возбуждено уголовное дело по статьями 159 (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем). В отношении 18 задержанных избраны различные меры пресечения. Еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.

https://1prime.ru/20241025/moshenniki-852419597.html

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россия, банки