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Дума ввела уголовное наказание за подложные декларации о налогах

Дума ввела уголовное наказание за подложные декларации о налогах - 12.11.2024, ПРАЙМ

Дума ввела уголовное наказание за подложные декларации о налогах

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за организацию... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:00+0300

2024-11-12T15:00+0300

2024-11-12T15:00+0300

госдума

налог

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы или сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Законопроектом устанавливается уголовная ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов) от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Согласно законопроекту, организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов) наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, будут наказываться принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 800 тысяч рублей. Отмечается, что счета-фактуры и (или) налоговые декларации (расчеты) признаются подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, о передаче имущественных прав.

https://1prime.ru/20241112/dolgi-852765149.html

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госдума, налог