https://1prime.ru/20241112/neft-852763563.html
Стоимость нефти перешла к росту после двух дней снижения
Стоимость нефти перешла к росту после двух дней снижения - 12.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к росту после двух дней снижения
Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:36+0300
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2024-11-12T14:36+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96%, до 72,52 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 1%, до 68,72 доллара. По итогам торгов предыдущих двух торговых дней нефть марки Brent подешевела на 5%, WTI - на 6%. "Укрепление доллара США - продолжающаяся тема после выборов в США - оказало сильное давление не только на рынок нефти, но и на более широкий комплекс сырьевых товаров", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey). Позднее во вторник также будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в четверг - доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в которых организации обновят свои прогнозы по нефтяному рынку. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов по спросу и предложению и отразиться на стоимости нефти.
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нефть, цены
Стоимость нефти перешла к росту после двух дней снижения
Мировые цены на нефть перешли к росту после двух дней снижения
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96%, до 72,52 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 1%, до 68,72 доллара.
По итогам торгов предыдущих двух торговых дней нефть марки Brent подешевела на 5%, WTI - на 6%.
"Укрепление доллара США - продолжающаяся тема после выборов в США - оказало сильное давление не только на рынок нефти, но и на более широкий комплекс сырьевых товаров", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey).
Позднее во вторник также будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в четверг - доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в которых организации обновят свои прогнозы по нефтяному рынку. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов по спросу и предложению и отразиться на стоимости нефти.
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель