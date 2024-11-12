https://1prime.ru/20241112/neft-852763563.html

Стоимость нефти перешла к росту после двух дней снижения

Стоимость нефти перешла к росту после двух дней снижения - 12.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти перешла к росту после двух дней снижения

Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:36+0300

2024-11-12T14:36+0300

2024-11-12T14:36+0300

энергетика

нефть

цены

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96%, до 72,52 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 1%, до 68,72 доллара. По итогам торгов предыдущих двух торговых дней нефть марки Brent подешевела на 5%, WTI - на 6%. "Укрепление доллара США - продолжающаяся тема после выборов в США - оказало сильное давление не только на рынок нефти, но и на более широкий комплекс сырьевых товаров", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey). Позднее во вторник также будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в четверг - доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в которых организации обновят свои прогнозы по нефтяному рынку. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов по спросу и предложению и отразиться на стоимости нефти.

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нефть, цены