https://1prime.ru/20241112/neft-852765536.html
РФ и Индия договорились ускорить заключение соглашения по поставкам нефти
РФ и Индия договорились ускорить заключение соглашения по поставкам нефти - 12.11.2024, ПРАЙМ
РФ и Индия договорились ускорить заключение соглашения по поставкам нефти
Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:02+0300
2024-11-12T15:02+0300
2024-11-12T15:02+0300
экономика
россия
индия
поставки нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран", - ответил он на вопрос о планах заключения долгосрочного соглашения между странами по поставке нефти. Мантуров отметил, что такое соглашение необходимо для более четкого понимания объемов и сроков поставки продукции. При этом в настоящее время Россия сконцентрирована на поставках сжиженного природного газа в Индию. "Мы предметно обсуждаем и сконцентрированы на поставках именно сжиженного природного газа", - заключил Мантуров.
https://1prime.ru/20241112/eksport-852765019.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e668cc41be40dc35edc2aa41c115f0f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, поставки нефти
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, поставки нефти
РФ и Индия договорились ускорить заключение соглашения по поставкам нефти
РФ и Индия ускорят заключение соглашения по долгосрочным поставкам нефти
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран", - ответил он на вопрос о планах заключения долгосрочного соглашения между странами по поставке нефти.
Мантуров отметил, что такое соглашение необходимо для более четкого понимания объемов и сроков поставки продукции. При этом в настоящее время Россия сконцентрирована на поставках сжиженного природного газа в Индию.
"Мы предметно обсуждаем и сконцентрированы на поставках именно сжиженного природного газа", - заключил Мантуров.
ОПЕК отметила рост экспорта нефти в России и Центральной Азии