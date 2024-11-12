https://1prime.ru/20241112/neft-852765536.html

РФ и Индия договорились ускорить заключение соглашения по поставкам нефти

РФ и Индия договорились ускорить заключение соглашения по поставкам нефти - 12.11.2024, ПРАЙМ

РФ и Индия договорились ускорить заключение соглашения по поставкам нефти

Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти,... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:02+0300

2024-11-12T15:02+0300

2024-11-12T15:02+0300

экономика

россия

индия

поставки нефти

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран", - ответил он на вопрос о планах заключения долгосрочного соглашения между странами по поставке нефти. Мантуров отметил, что такое соглашение необходимо для более четкого понимания объемов и сроков поставки продукции. При этом в настоящее время Россия сконцентрирована на поставках сжиженного природного газа в Индию. "Мы предметно обсуждаем и сконцентрированы на поставках именно сжиженного природного газа", - заключил Мантуров.

https://1prime.ru/20241112/eksport-852765019.html

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россия, индия, поставки нефти