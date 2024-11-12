Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241112/netanyakhu-852778472.html
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября - 12.11.2024, ПРАЙМ
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября
| 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T21:29+0300
2024-11-12T21:30+0300
политика
израиль
иран
биньямин нетаньяху
ракетный удар
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/68/841916824_0:213:2987:1893_1920x0_80_0_0_c83c541c9a37d89b774db9602597899d.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общая стоимость запущенных Ираном по Израилю 1 октября ракет составляет 2,3 миллиарда долларов, заявил в ходе прямого обращения к иранцам израильский премьер Биньямин Нетаньяху."С тех пор, как мы последний раз говорили, режим (верховного лидера Ирана Али — ред.) Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону моей страны... Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила 2,3 миллиарда долларов", — привела слова Нетаньяху его канцелярия. В прошлый раз он обращался к гражданам Ирана в конце сентября и заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать.Нетаньяху добавил, что эта атака была бесполезной и урон, который Израиль из-за нее понес, не был существенным. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. По данным израильских военных, были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. В Иране утверждали, что ракеты поразили военные объекты Израиля.
https://1prime.ru/20241111/livan-852739641.html
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/68/841916824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3bcd72dce24fb7d4c264c03a72712890.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, иран, биньямин нетаньяху, ракетный удар
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Биньямин Нетаньяху, ракетный удар
21:29 12.11.2024 (обновлено: 21:30 12.11.2024)
 
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября

Нетаньяху оценил в $2,3 млрд общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
Общая стоимость запущенных Ираном по Израилю 1 октября ракет составляет 2,3 миллиарда долларов, заявил в ходе прямого обращения к иранцам израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"С тех пор, как мы последний раз говорили, режим (верховного лидера Ирана Али — ред.) Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону моей страны... Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила 2,3 миллиарда долларов", — привела слова Нетаньяху его канцелярия.
В прошлый раз он обращался к гражданам Ирана в конце сентября и заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать.
Нетаньяху добавил, что эта атака была бесполезной и урон, который Израиль из-за нее понес, не был существенным.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. По данным израильских военных, были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
В Иране утверждали, что ракеты поразили военные объекты Израиля.
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
В Ливане подсчитали экономические потери от войны с Израилем
Вчера, 16:37
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНБиньямин Нетаньяхуракетный удар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала