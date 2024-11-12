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Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября - 12.11.2024, ПРАЙМ
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября
| 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T21:29+0300
2024-11-12T21:29+0300
2024-11-12T21:30+0300
политика
израиль
иран
биньямин нетаньяху
ракетный удар
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общая стоимость запущенных Ираном по Израилю 1 октября ракет составляет 2,3 миллиарда долларов, заявил в ходе прямого обращения к иранцам израильский премьер Биньямин Нетаньяху."С тех пор, как мы последний раз говорили, режим (верховного лидера Ирана Али — ред.) Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону моей страны... Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила 2,3 миллиарда долларов", — привела слова Нетаньяху его канцелярия. В прошлый раз он обращался к гражданам Ирана в конце сентября и заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать.Нетаньяху добавил, что эта атака была бесполезной и урон, который Израиль из-за нее понес, не был существенным. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. По данным израильских военных, были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. В Иране утверждали, что ракеты поразили военные объекты Израиля.
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израиль, иран, биньямин нетаньяху, ракетный удар
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Биньямин Нетаньяху, ракетный удар
Нетаньяху оценил общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября
Нетаньяху оценил в $2,3 млрд общую стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября
Общая стоимость запущенных Ираном по Израилю 1 октября ракет составляет 2,3 миллиарда долларов, заявил в ходе прямого обращения к иранцам израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"С тех пор, как мы последний раз говорили, режим (верховного лидера Ирана Али — ред.) Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону моей страны... Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила 2,3 миллиарда долларов", — привела слова Нетаньяху его канцелярия.
В прошлый раз он обращался к гражданам Ирана в конце сентября и заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать.
Нетаньяху добавил, что эта атака была бесполезной и урон, который Израиль из-за нее понес, не был существенным.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. По данным израильских военных, были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
В Иране утверждали, что ракеты поразили военные объекты Израиля.
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