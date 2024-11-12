https://1prime.ru/20241112/nezavershenka-852763407.html

КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки"

КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки" - 12.11.2024, ПРАЙМ

КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России прекратил производство по делу о проверке положений Налогового кодекса (НК) РФ, касающихся... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:35+0300

2024-11-12T14:35+0300

2024-11-12T14:35+0300

россия

конституционный суд

учет

https://cdnn.1prime.ru/img/82844/73/828447335_0:137:3069:1863_1920x0_80_0_0_592da3348b4b2f7b7bccb6aeb11c55f7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России прекратил производство по делу о проверке положений Налогового кодекса (НК) РФ, касающихся налогового учета списанных объектов незавершенного строительства, следует из материалов суда. В середине октября КС России принял к рассмотрению по процедуре разрешения дел без проведения слушания запрос арбитражного суда Москвы о проверке конституционности положений абзаца первого подпункта 8 пункта 1 статьи 265 и пункта 5 статьи 270 НК РФ. "Двадцать девятого октября... в Конституционный суд Российской Федерации поступил оригинал обращения заявителя, датированного 24 октября 2024 года, об отзыве этого запроса. Согласно статье 44 федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", обращение в Конституционный суд Российской Федерации может быть отозвано заявителем по делам, рассматриваемым без проведения слушания, – в течение месяца со дня принятия обращения к рассмотрению; в случае отзыва обращения с соблюдением указанного требования производство по делу прекращается", – говорится в определении КС РФ о прекращении производства по делу, опубликованном на его официальном сайте. Это определение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию, отмечается в судебном акте. Согласно отозванному запросу, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск компании "Газпромнефть – МНПЗ", которая оспаривает решение Межрегиональной инспекции ФНС (МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №2, принятое по результатам проверки компании за 2015-2017 годы. На основании этого решения "Газпромнефти – МНПЗ" доначислен налог на прибыль, поскольку из расходов, которые учитываются при формировании налоговой базы, была исключена стоимость списанных объектов незавершенного строительства (в том числе, установки флексикокинга для переработки нефтяного сырья). В дальнейшем компания отказалась от использования этой технологии в связи со снижением ее экономической эффективности. При этом понесенные затраты были списаны, а "незавершенка" – ликвидирована до ввода в эксплуатацию. Но по итогам проведенной проверки налоговый орган не согласился с правом налогоплательщика учесть эти расходы, и арбитражный суд Москвы при рассмотрении спора компании "Газпромнефти – МНПЗ" с налоговиками усмотрел неопределенность в тех положениях НК РФ, на основании которых это произошло. Согласно материалам дела на портале "Электронное правосудие", в настоящее время арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску "Газпромнефти – МНПЗ" к МИФНС, которое было приостановлено для направления запроса в Конституционный суд. Слушания назначены на 27 ноября. Как поясняется в соответствующем определении арбитражного суда, на основании АПК РФ суд вправе возобновить производство либо по заявлению участников спора, либо по собственной инициативе "после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление".

https://1prime.ru/20241112/sud-852755925.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, конституционный суд, учет