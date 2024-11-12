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КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки" - 12.11.2024, ПРАЙМ
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КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки"
КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки" - 12.11.2024, ПРАЙМ
КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России прекратил производство по делу о проверке положений Налогового кодекса (НК) РФ, касающихся... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:35+0300
2024-11-12T14:35+0300
россия
конституционный суд
учет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России прекратил производство по делу о проверке положений Налогового кодекса (НК) РФ, касающихся налогового учета списанных объектов незавершенного строительства, следует из материалов суда. В середине октября КС России принял к рассмотрению по процедуре разрешения дел без проведения слушания запрос арбитражного суда Москвы о проверке конституционности положений абзаца первого подпункта 8 пункта 1 статьи 265 и пункта 5 статьи 270 НК РФ. "Двадцать девятого октября... в Конституционный суд Российской Федерации поступил оригинал обращения заявителя, датированного 24 октября 2024 года, об отзыве этого запроса. Согласно статье 44 федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", обращение в Конституционный суд Российской Федерации может быть отозвано заявителем по делам, рассматриваемым без проведения слушания, – в течение месяца со дня принятия обращения к рассмотрению; в случае отзыва обращения с соблюдением указанного требования производство по делу прекращается", – говорится в определении КС РФ о прекращении производства по делу, опубликованном на его официальном сайте. Это определение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию, отмечается в судебном акте. Согласно отозванному запросу, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск компании "Газпромнефть – МНПЗ", которая оспаривает решение Межрегиональной инспекции ФНС (МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №2, принятое по результатам проверки компании за 2015-2017 годы. На основании этого решения "Газпромнефти – МНПЗ" доначислен налог на прибыль, поскольку из расходов, которые учитываются при формировании налоговой базы, была исключена стоимость списанных объектов незавершенного строительства (в том числе, установки флексикокинга для переработки нефтяного сырья). В дальнейшем компания отказалась от использования этой технологии в связи со снижением ее экономической эффективности. При этом понесенные затраты были списаны, а "незавершенка" – ликвидирована до ввода в эксплуатацию. Но по итогам проведенной проверки налоговый орган не согласился с правом налогоплательщика учесть эти расходы, и арбитражный суд Москвы при рассмотрении спора компании "Газпромнефти – МНПЗ" с налоговиками усмотрел неопределенность в тех положениях НК РФ, на основании которых это произошло. Согласно материалам дела на портале "Электронное правосудие", в настоящее время арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску "Газпромнефти – МНПЗ" к МИФНС, которое было приостановлено для направления запроса в Конституционный суд. Слушания назначены на 27 ноября. Как поясняется в соответствующем определении арбитражного суда, на основании АПК РФ суд вправе возобновить производство либо по заявлению участников спора, либо по собственной инициативе "после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление".
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россия, конституционный суд, учет
РОССИЯ, Конституционный суд, учет
14:35 12.11.2024
 
КС РФ прекратил дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки"

КС РФ прекратил дело об учете списанных объектов незавершенного строительства

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Конституционный суд РФ
 Конституционный суд РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России прекратил производство по делу о проверке положений Налогового кодекса (НК) РФ, касающихся налогового учета списанных объектов незавершенного строительства, следует из материалов суда.
В середине октября КС России принял к рассмотрению по процедуре разрешения дел без проведения слушания запрос арбитражного суда Москвы о проверке конституционности положений абзаца первого подпункта 8 пункта 1 статьи 265 и пункта 5 статьи 270 НК РФ.
"Двадцать девятого октября... в Конституционный суд Российской Федерации поступил оригинал обращения заявителя, датированного 24 октября 2024 года, об отзыве этого запроса. Согласно статье 44 федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", обращение в Конституционный суд Российской Федерации может быть отозвано заявителем по делам, рассматриваемым без проведения слушания, – в течение месяца со дня принятия обращения к рассмотрению; в случае отзыва обращения с соблюдением указанного требования производство по делу прекращается", – говорится в определении КС РФ о прекращении производства по делу, опубликованном на его официальном сайте.
Это определение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию, отмечается в судебном акте.
Согласно отозванному запросу, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск компании "Газпромнефть – МНПЗ", которая оспаривает решение Межрегиональной инспекции ФНС (МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №2, принятое по результатам проверки компании за 2015-2017 годы.
На основании этого решения "Газпромнефти – МНПЗ" доначислен налог на прибыль, поскольку из расходов, которые учитываются при формировании налоговой базы, была исключена стоимость списанных объектов незавершенного строительства (в том числе, установки флексикокинга для переработки нефтяного сырья).
В дальнейшем компания отказалась от использования этой технологии в связи со снижением ее экономической эффективности. При этом понесенные затраты были списаны, а "незавершенка" – ликвидирована до ввода в эксплуатацию. Но по итогам проведенной проверки налоговый орган не согласился с правом налогоплательщика учесть эти расходы, и арбитражный суд Москвы при рассмотрении спора компании "Газпромнефти – МНПЗ" с налоговиками усмотрел неопределенность в тех положениях НК РФ, на основании которых это произошло.
Согласно материалам дела на портале "Электронное правосудие", в настоящее время арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску "Газпромнефти – МНПЗ" к МИФНС, которое было приостановлено для направления запроса в Конституционный суд. Слушания назначены на 27 ноября.
Как поясняется в соответствующем определении арбитражного суда, на основании АПК РФ суд вправе возобновить производство либо по заявлению участников спора, либо по собственной инициативе "после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление".
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