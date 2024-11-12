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В "Дом.РФ" сочли разумными новые ограничения по ипотеке от ЦБ

В "Дом.РФ" сочли разумными новые ограничения по ипотеке от ЦБ - 12.11.2024, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" сочли разумными новые ограничения по ипотеке от ЦБ

Предлагаемые Банком России ограничения по ипотеке разумны и направлены на уменьшение доли некачественных кредитов, рассказал РИА Недвижимость руководитель... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T13:37+0300

2024-11-12T13:37+0300

2024-11-12T13:51+0300

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Москва, 12 ноя - ПРАЙМ. Предлагаемые Банком России ограничения по ипотеке разумны и направлены на уменьшение доли некачественных кредитов, рассказал РИА Недвижимость руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. Накануне Центробанк предложил ввести макропруденциальные лимиты для банков в ипотеке, чтобы более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора. Также регулятор допустил введение ограничения на выдачу ипотеки сроком свыше 30 лет. "В целом, предлагаемая Центробанком история - это ограничение выдачи кредитов сильно закредитованным людям, у которых платежная нагрузка превышает 50% доходов по другим кредитам и одновременно с низким первоначальным взносом. На мой взгляд, поправки разумны, но нужно внимательно смотреть потому что есть проблемы, когда человек указывает "серый доход" или не предоставляет каких-то официальных документов о заработке. В этом случае по умолчанию его зарплата считается равной средней по отрасли", - сказал Гольдберг. По его словам, таких случаев много, и банки еще не подключены напрямую к пенсионному фонду и к налоговой, поэтому не могут оценить реальный уровень дохода заемщиков. "В этом случае происходит искусственное занижение цен, кредит автоматически попадает в когорту высоко рискованных. Здесь нужно внимательно смотреть и разбираться с этой проблемой, прежде чем запускать действие новых нормативов", - заключил эксперт.

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россия, ипотека