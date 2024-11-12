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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года – на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из ноябрьского... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:45+0300

2024-11-12T14:45+0300

2024-11-12T14:46+0300

энергетика

опек

сделка опек+

нефтедобыча

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года – на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из ноябрьского доклада организации. "Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), как ожидается, вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2024 году, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", – говорится в докладе. Основными источниками роста добычи в организации назвали США и Канаду. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 53,07 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи и ее объем на этом же уровне. Прогноз добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 2025 год также не изменился: как ожидается, показатель вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,17 миллиона. Годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.

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опек, сделка опек+, нефтедобыча