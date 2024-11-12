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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года – на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из ноябрьского... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:45+0300
2024-11-12T14:46+0300
энергетика
опек
сделка опек+
нефтедобыча
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года – на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из ноябрьского доклада организации. "Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), как ожидается, вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2024 году, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", – говорится в докладе. Основными источниками роста добычи в организации назвали США и Канаду. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 53,07 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи и ее объем на этом же уровне. Прогноз добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 2025 год также не изменился: как ожидается, показатель вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,17 миллиона. Годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.
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опек, сделка опек+, нефтедобыча
Энергетика, ОПЕК, Сделка ОПЕК+, нефтедобыча
14:45 12.11.2024 (обновлено: 14:46 12.11.2024)
 
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,23 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года – на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из ноябрьского доклада организации.
"Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), как ожидается, вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2024 году, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", – говорится в докладе.
Основными источниками роста добычи в организации назвали США и Канаду.
В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 53,07 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи и ее объем на этом же уровне.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
14:43
Прогноз добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 2025 год также не изменился: как ожидается, показатель вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,17 миллиона. Годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.
 
ЭнергетикаОПЕКСделка ОПЕК+нефтедобыча
 
 
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