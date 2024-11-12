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ОПЕК повысила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году

ОПЕК повысила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ

ОПЕК повысила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году

ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти и конденсата в США в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, до 280 тысяч баррелей в сутки, ожидает ее на уровне 13,21... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:46+0300

2024-11-12T14:46+0300

2024-11-12T14:46+0300

энергетика

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти и конденсата в США в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки, до 280 тысяч баррелей в сутки, ожидает ее на уровне 13,21 миллиона баррелей в сутки, следует из ноябрьского доклада организации. В октябре ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,18 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре и августе – 13,2 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с ноябрьским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 280 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,21 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет на 290 тысяч баррелей в сутки, до среднего уровня в 13,5 миллиона баррелей в сутки.

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