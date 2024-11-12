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Клиенты Белинвестбанка смогут совершать оплату QR-кодом в России

Клиенты Белинвестбанка смогут совершать оплату QR-кодом в России - 12.11.2024, ПРАЙМ

Клиенты Белинвестбанка смогут совершать оплату QR-кодом в России

Белорусский Белинвестбанк предоставил своим клиентам возможность оплаты с помощью QR-кода на территории России в терминалах Сбербанка, сообщила российская... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T13:07+0300

2024-11-12T13:07+0300

2024-11-12T13:07+0300

белоруссия

банки

сбербанк

qr-код

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Белорусский Белинвестбанк предоставил своим клиентам возможность оплаты с помощью QR-кода на территории России в терминалах Сбербанка, сообщила российская кредитная организация. "Белинвестбанк подключился к платформе "Сбера" по оплате QR-кодом. Белорусский банк через платформу multiQR предоставит своим гражданам оплату с помощью QR-кода на территории России в терминалах "Сбера". Оплата будет производиться через приложение "Оплати", которое пользуется популярностью в Белоруссии. Это даст возможность гражданам этой страны рассчитываться за товары и услуги в привычном для себя формате, используя только смартфон", - указывается в сообщении Сбербанка. Российский банк развивает QR-платформу с 2019 года на базе технология multiQR, с ней работают уже более 2 миллионов терминалов по всей стране. За этот год сервис вырос в 2,5 раза, им ежемесячно пользуются уже 17 миллионов человек, сообщил банк. "Пул партнеров платформы постоянно расширяется. К платформе подключаются не только российские, но и зарубежные банки, чтобы предоставить своим гражданам удобный способ оплаты во время поездок в РФ. Мы, в свою очередь, продолжаем развивать наш QR, делая его еще быстрее и удобнее для пользователей", - заявил старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" банка Дмитрий Малых, его слова приводятся в сообщении. Он напомнил, что летом "Сбер" с Т-Банком и Альфа-банком создали консорциум, чтобы развивать платформу вместе. Это позволит быстрее выводить на нее инновации, такие как BNPL (оплата по частям), отображение баланса программы лояльности и многое другое.

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белоруссия, банки, сбербанк, qr-код