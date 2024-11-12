https://1prime.ru/20241112/oplata-852759749.html
Клиенты Белинвестбанка смогут совершать оплату QR-кодом в России
Клиенты Белинвестбанка смогут совершать оплату QR-кодом в России - 12.11.2024, ПРАЙМ
Клиенты Белинвестбанка смогут совершать оплату QR-кодом в России
Белорусский Белинвестбанк предоставил своим клиентам возможность оплаты с помощью QR-кода на территории России в терминалах Сбербанка, сообщила российская... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T13:07+0300
2024-11-12T13:07+0300
2024-11-12T13:07+0300
белоруссия
банки
сбербанк
qr-код
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/23/837442361_0:322:2975:1995_1920x0_80_0_0_1130e6e6c3f2c87f5cb5a16a03208abc.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Белорусский Белинвестбанк предоставил своим клиентам возможность оплаты с помощью QR-кода на территории России в терминалах Сбербанка, сообщила российская кредитная организация. "Белинвестбанк подключился к платформе "Сбера" по оплате QR-кодом. Белорусский банк через платформу multiQR предоставит своим гражданам оплату с помощью QR-кода на территории России в терминалах "Сбера". Оплата будет производиться через приложение "Оплати", которое пользуется популярностью в Белоруссии. Это даст возможность гражданам этой страны рассчитываться за товары и услуги в привычном для себя формате, используя только смартфон", - указывается в сообщении Сбербанка. Российский банк развивает QR-платформу с 2019 года на базе технология multiQR, с ней работают уже более 2 миллионов терминалов по всей стране. За этот год сервис вырос в 2,5 раза, им ежемесячно пользуются уже 17 миллионов человек, сообщил банк. "Пул партнеров платформы постоянно расширяется. К платформе подключаются не только российские, но и зарубежные банки, чтобы предоставить своим гражданам удобный способ оплаты во время поездок в РФ. Мы, в свою очередь, продолжаем развивать наш QR, делая его еще быстрее и удобнее для пользователей", - заявил старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" банка Дмитрий Малых, его слова приводятся в сообщении. Он напомнил, что летом "Сбер" с Т-Банком и Альфа-банком создали консорциум, чтобы развивать платформу вместе. Это позволит быстрее выводить на нее инновации, такие как BNPL (оплата по частям), отображение баланса программы лояльности и многое другое.
https://1prime.ru/20241112/strakhovanie-852757928.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/23/837442361_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ff8cc81bd90877e6be682b13dc4ed9fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, банки, сбербанк, qr-код
БЕЛОРУССИЯ, Банки, Сбербанк, QR-код
Клиенты Белинвестбанка смогут совершать оплату QR-кодом в России
Белорусский Белинвестбанк подключился к платформе "Сбера" по оплате QR-кодом
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Белорусский Белинвестбанк предоставил своим клиентам возможность оплаты с помощью QR-кода на территории России в терминалах Сбербанка, сообщила российская кредитная организация.
"Белинвестбанк подключился к платформе "Сбера" по оплате QR-кодом. Белорусский банк через платформу multiQR предоставит своим гражданам оплату с помощью QR-кода на территории России в терминалах "Сбера". Оплата будет производиться через приложение "Оплати", которое пользуется популярностью в Белоруссии. Это даст возможность гражданам этой страны рассчитываться за товары и услуги в привычном для себя формате, используя только смартфон", - указывается в сообщении Сбербанка.
Российский банк развивает QR-платформу с 2019 года на базе технология multiQR, с ней работают уже более 2 миллионов терминалов по всей стране. За этот год сервис вырос в 2,5 раза, им ежемесячно пользуются уже 17 миллионов человек, сообщил банк.
"Пул партнеров платформы постоянно расширяется. К платформе подключаются не только российские, но и зарубежные банки, чтобы предоставить своим гражданам удобный способ оплаты во время поездок в РФ. Мы, в свою очередь, продолжаем развивать наш QR, делая его еще быстрее и удобнее для пользователей", - заявил старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" банка Дмитрий Малых, его слова приводятся в сообщении.
Объем подлежащих страхованию вкладов за 9 месяцев вырос на 16,6%
Он напомнил, что летом "Сбер" с Т-Банком и Альфа-банком создали консорциум, чтобы развивать платформу вместе. Это позволит быстрее выводить на нее инновации, такие как BNPL (оплата по частям), отображение баланса программы лояльности и многое другое.