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ГД одобрила в первом чтении увеличение предельного срок ремонта по ОСАГО - 12.11.2024, ПРАЙМ
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ГД одобрила в первом чтении увеличение предельного срок ремонта по ОСАГО
ГД одобрила в первом чтении увеличение предельного срок ремонта по ОСАГО - 12.11.2024, ПРАЙМ
ГД одобрила в первом чтении увеличение предельного срок ремонта по ОСАГО
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:18+0300
2024-11-12T15:18+0300
россия
госдума
осаго
законопроект
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней. Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Валерием Васильевым. Они обращают внимание, что в условиях санкционного давления дилеры, занимающиеся ремонтом автомобилей, станции технического обслуживания и страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта. В связи с этим предельный срок восстановительного ремонта предлагается увеличить. Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку считает необходимым ко второму чтению прописать "конкретные обстоятельства, при наличии которых страховщик имел бы право увеличить срок восстановительного ремонта". Это позволит учесть интересы не только страховщиков, но и автовладельцев, считает комитет. Правительство РФ также поддержало законопроект при условии его доработки. Оно предлагает ограничить увеличение такого срока случаями, когда восстановительный ремонт в установленный законом об ОСАГО срок невозможен из-за отсутствия необходимых запчастей или материалов. При этом необходимо иметь в виду, что доступность запчастей и материалов зависит в том числе от марки, модели, даты выпуска транспортного средства, отмечается в заключении правительства. Кроме того, предлагается проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение возможности (невозможности) проведения восстановительного ремонта на станции техобслуживания в течение 30 рабочих дней, а также противодействие потенциальному злоупотреблению со стороны страховщиков возможностью продлевать срок такого ремонта. Также во избежание закрепления в законе об ОСАГО нормы, ухудшающей положение потребителя страховых услуг, "следует дополнить законопроект нормой, предусматривающей ограниченный срок действия указанного изменения", считает кабмин.
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россия, госдума, осаго, законопроект
РОССИЯ, Госдума, ОСАГО, законопроект
15:18 12.11.2024
 
ГД одобрила в первом чтении увеличение предельного срок ремонта по ОСАГО

ГД в I чтении одобрила увеличение до 45 дней предельного срока ремонта по ОСАГО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКто "подвинет" европейские автомобили?
Кто подвинет европейские автомобили? - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней.
Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Валерием Васильевым. Они обращают внимание, что в условиях санкционного давления дилеры, занимающиеся ремонтом автомобилей, станции технического обслуживания и страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта. В связи с этим предельный срок восстановительного ремонта предлагается увеличить.
Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку считает необходимым ко второму чтению прописать "конкретные обстоятельства, при наличии которых страховщик имел бы право увеличить срок восстановительного ремонта". Это позволит учесть интересы не только страховщиков, но и автовладельцев, считает комитет.
Правительство РФ также поддержало законопроект при условии его доработки. Оно предлагает ограничить увеличение такого срока случаями, когда восстановительный ремонт в установленный законом об ОСАГО срок невозможен из-за отсутствия необходимых запчастей или материалов. При этом необходимо иметь в виду, что доступность запчастей и материалов зависит в том числе от марки, модели, даты выпуска транспортного средства, отмечается в заключении правительства.
Кроме того, предлагается проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение возможности (невозможности) проведения восстановительного ремонта на станции техобслуживания в течение 30 рабочих дней, а также противодействие потенциальному злоупотреблению со стороны страховщиков возможностью продлевать срок такого ремонта.
Также во избежание закрепления в законе об ОСАГО нормы, ухудшающей положение потребителя страховых услуг, "следует дополнить законопроект нормой, предусматривающей ограниченный срок действия указанного изменения", считает кабмин.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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РОССИЯГосдумаОСАГОзаконопроект
 
 
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