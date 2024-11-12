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Страховщики намерены повысить натуральное возмещение при ремонте по ОСАГО - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Страховщики намерены повысить натуральное возмещение при ремонте по ОСАГО
Страховщики намерены повысить натуральное возмещение при ремонте по ОСАГО - 12.11.2024, ПРАЙМ
Страховщики намерены повысить натуральное возмещение при ремонте по ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает поправки в законодательство об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО, однако считает, что только... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:34+0300
2024-11-12T16:34+0300
осаго
страховое возмещение
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает поправки в законодательство об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО, однако считает, что только этой мерой не повысить долю натурального возмещения, поэтому они готовят комплексное решение этих вопросов, говорится в пресс-релизе союза. Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий допустимый срок восстановительного ремонта транспортного средства с 30 до 45 дней, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей. "РСА концептуально поддерживает необходимость внесения изменений в действующее законодательство об ОСАГО, направленных на увеличение доли страховых случаев, по которым возмещение вреда выполнено в натуральной форме, и у союза нет замечаний к законопроекту об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО до 45 рабочих дней. При этом необходимо учесть, что одно только увеличение предельного срока проведения восстановительного ремонта не позволит существенно увеличить долю натурального возмещения", - говорится в сообщении. "В настоящее время страховым сообществом разрабатываются предложения, направленные на комплексное решение вопросов возмещения путем проведения ремонта. Они помогут конкретизировать обстоятельства, при наличии которых страховщик имел бы право увеличить срок восстановительного ремонта. Это комплексное решение позволит учесть интересы не только страховщиков, но и граждан, чьим автомобилям может быть причинен вред в результате ДТП", - указывается там же. Как правило, невозможность выполнить ремонт в 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного автомобиля на станции техобслуживания вызвана проблемами с получением необходимых для ремонта запасные частей. Чаще всего это касается тех марок автомобилей, производители которых прекратили работу в России после введения недружественными странами экономических санкций, в результате которых и возникли проблемы с поставками запасных частей, поясняют в РСА. Эти проблемы вызваны как разрывом транспортных цепочек, по которым эти запчасти поступали в Россию, так и все обостряющимися проблемами с расчетами за поставленные товары. По информации от страховых организаций-членов РСА, сроки поставки запасных частей могут достигать нескольких месяцев. Кроме этого, до сих пор не решены проблемы с запчастями для автомобилей китайского производства. Очевидно, эта проблема не относится к автомобилям отечественных марок, заключается там же.
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осаго, страховое возмещение
ОСАГО, страховое возмещение
16:34 12.11.2024
 
Страховщики намерены повысить натуральное возмещение при ремонте по ОСАГО

РСА: страховщики готовят комплексное решение натурального возмещения при ремонте по ОСАГО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает поправки в законодательство об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО, однако считает, что только этой мерой не повысить долю натурального возмещения, поэтому они готовят комплексное решение этих вопросов, говорится в пресс-релизе союза.
Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий допустимый срок восстановительного ремонта транспортного средства с 30 до 45 дней, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей.
"РСА концептуально поддерживает необходимость внесения изменений в действующее законодательство об ОСАГО, направленных на увеличение доли страховых случаев, по которым возмещение вреда выполнено в натуральной форме, и у союза нет замечаний к законопроекту об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО до 45 рабочих дней. При этом необходимо учесть, что одно только увеличение предельного срока проведения восстановительного ремонта не позволит существенно увеличить долю натурального возмещения", - говорится в сообщении.
"В настоящее время страховым сообществом разрабатываются предложения, направленные на комплексное решение вопросов возмещения путем проведения ремонта. Они помогут конкретизировать обстоятельства, при наличии которых страховщик имел бы право увеличить срок восстановительного ремонта. Это комплексное решение позволит учесть интересы не только страховщиков, но и граждан, чьим автомобилям может быть причинен вред в результате ДТП", - указывается там же.
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Как правило, невозможность выполнить ремонт в 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного автомобиля на станции техобслуживания вызвана проблемами с получением необходимых для ремонта запасные частей. Чаще всего это касается тех марок автомобилей, производители которых прекратили работу в России после введения недружественными странами экономических санкций, в результате которых и возникли проблемы с поставками запасных частей, поясняют в РСА.
Эти проблемы вызваны как разрывом транспортных цепочек, по которым эти запчасти поступали в Россию, так и все обостряющимися проблемами с расчетами за поставленные товары. По информации от страховых организаций-членов РСА, сроки поставки запасных частей могут достигать нескольких месяцев. Кроме этого, до сих пор не решены проблемы с запчастями для автомобилей китайского производства. Очевидно, эта проблема не относится к автомобилям отечественных марок, заключается там же.
 
ОСАГОстраховое возмещение
 
 
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