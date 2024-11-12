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ГД разрешила некоторым ИП совмещать ПСН с оказанием услуг агентов банков - 12.11.2024, ПРАЙМ
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ГД разрешила некоторым ИП совмещать ПСН с оказанием услуг агентов банков
ГД разрешила некоторым ИП совмещать ПСН с оказанием услуг агентов банков - 12.11.2024, ПРАЙМ
ГД разрешила некоторым ИП совмещать ПСН с оказанием услуг агентов банков
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий индивидуальным предпринимателям (ИП) в сельской местности совмещать патентную систему... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:38+0300
2024-11-12T14:38+0300
экономика
россия
госдума
ип
патент
банки
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий индивидуальным предпринимателям (ИП) в сельской местности совмещать патентную систему налогообложения (ПСН) с услугами банковских платежных агентов при осуществлении розничной торговли. Документ разработан в целях повышения доступности финансовых услуг для жителей сельской местности, отдаленных и малонаселенных территорий, а также для стимулирования развития малого предпринимательства на таких территориях. Закон разрешает ИП, занимающимся розничной торговлей через объекты стационарной торговой сети в населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, применять ПСН и оказывать услуги банковского платежного агента (субагента): принимать наличные для внесения на счет физлица в банке или снимать деньги с такого счета. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН. То есть фактически он вступит в силу с 1 января 2025 года, поясняла ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Чтобы выдавать держателям платежных карт наличные одновременно с покупкой, магазин должен заключить договор с банком и приобрести статус банковского платежного агента. Однако сейчас ПСН не может применяться к оказанию финансовых услуг. Согласно пояснительной записке, это ограничивает возможности торгово-сервисных предприятий (ТСП) оказывать финансовые услуги в дополнение к основной деятельности и сокращает число потенциальных банковских платежных агентов в малых населенных пунктах. В населенных пунктах численностью менее 3 тысяч человек сейчас "не представляется возможным обеспечить экономическую эффективность деятельности банковских точек, банкоматов", объяснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, член бюджетного комитета Госдумы Айрат Фаррахов. По его мнению, перспективное направление для решения этой проблемы - внедрение и развитие таких сервисов в ТСП, чтобы местные жители могли одновременно с покупкой товаров получить наличные или, наоборот, внести их на свои банковские счета. По словам Фаррахова, на 1 июля текущего года 635 тысяч ИП используют ПСН, имея стационарные или нестационарные объекты розничной торговли, при этом треть из них находится в сельской местности.
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россия, госдума, ип, патент, банки
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ИП, патент, Банки
14:38 12.11.2024
 
ГД разрешила некоторым ИП совмещать ПСН с оказанием услуг агентов банков

ГД разрешила совмещать ПСН с оказанием услуг агентов банков при торговле на селе

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий индивидуальным предпринимателям (ИП) в сельской местности совмещать патентную систему налогообложения (ПСН) с услугами банковских платежных агентов при осуществлении розничной торговли.
Документ разработан в целях повышения доступности финансовых услуг для жителей сельской местности, отдаленных и малонаселенных территорий, а также для стимулирования развития малого предпринимательства на таких территориях. Закон разрешает ИП, занимающимся розничной торговлей через объекты стационарной торговой сети в населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, применять ПСН и оказывать услуги банковского платежного агента (субагента): принимать наличные для внесения на счет физлица в банке или снимать деньги с такого счета.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН. То есть фактически он вступит в силу с 1 января 2025 года, поясняла ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
Чтобы выдавать держателям платежных карт наличные одновременно с покупкой, магазин должен заключить договор с банком и приобрести статус банковского платежного агента. Однако сейчас ПСН не может применяться к оказанию финансовых услуг. Согласно пояснительной записке, это ограничивает возможности торгово-сервисных предприятий (ТСП) оказывать финансовые услуги в дополнение к основной деятельности и сокращает число потенциальных банковских платежных агентов в малых населенных пунктах.
В населенных пунктах численностью менее 3 тысяч человек сейчас "не представляется возможным обеспечить экономическую эффективность деятельности банковских точек, банкоматов", объяснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, член бюджетного комитета Госдумы Айрат Фаррахов. По его мнению, перспективное направление для решения этой проблемы - внедрение и развитие таких сервисов в ТСП, чтобы местные жители могли одновременно с покупкой товаров получить наличные или, наоборот, внести их на свои банковские счета.
По словам Фаррахова, на 1 июля текущего года 635 тысяч ИП используют ПСН, имея стационарные или нестационарные объекты розничной торговли, при этом треть из них находится в сельской местности.
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