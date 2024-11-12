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"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность

"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность

Заявления действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, уволенный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) предлагал финансировать поддержку... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:41+0300

2024-11-12T14:41+0300

2024-11-12T14:41+0300

экономика

олаф шольц

германия

пенсии

финансовая помощь для украины

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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Заявления действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, уволенный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) предлагал финансировать поддержку Украины за счет пенсий, является ложью, сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии экс-главы Минфина. Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что бывший министр финансов предлагал выделить Киеву 12 миллиардов евро помощи, сократив при этом пенсии для граждан и расходы на модернизацию страны."В понедельник в партийных кругах (СвДП) заявили, что Олаф Шольц проявил "черты Трампа", то есть солгал. Говорится, что его утверждения просто неверны и он сам единолично связал вопрос пенсий и Украины", - уточняет Berliner Zeitung. Сообщается, что Линднер лишь допустил вероятность отказа от индексирования выплат в условиях высокой нагрузки на госбюджет.Кроме того, министр никогда не говорил о сокращении пенсий, а лишь напомнил канцлеру о существующих рисках отсутствия гарантий повышения максимальных выплат для работников, которые 45 лет платили взносы в пенсионный фонд. "Это не достойно федерального канцлера. Вместо этого он мог бы пояснить, как бы он хотел снова продвинуть страну в экономическом плане", - заключили источники издания.

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олаф шольц, германия, пенсии, финансовая помощь для украины