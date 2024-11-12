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"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность
"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность
Заявления действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, уволенный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) предлагал финансировать поддержку... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:41+0300
2024-11-12T14:41+0300
экономика
олаф шольц
германия
пенсии
финансовая помощь для украины
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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Заявления действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, уволенный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) предлагал финансировать поддержку Украины за счет пенсий, является ложью, сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии экс-главы Минфина. Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что бывший министр финансов предлагал выделить Киеву 12 миллиардов евро помощи, сократив при этом пенсии для граждан и расходы на модернизацию страны."В понедельник в партийных кругах (СвДП) заявили, что Олаф Шольц проявил "черты Трампа", то есть солгал. Говорится, что его утверждения просто неверны и он сам единолично связал вопрос пенсий и Украины", - уточняет Berliner Zeitung. Сообщается, что Линднер лишь допустил вероятность отказа от индексирования выплат в условиях высокой нагрузки на госбюджет.Кроме того, министр никогда не говорил о сокращении пенсий, а лишь напомнил канцлеру о существующих рисках отсутствия гарантий повышения максимальных выплат для работников, которые 45 лет платили взносы в пенсионный фонд. "Это не достойно федерального канцлера. Вместо этого он мог бы пояснить, как бы он хотел снова продвинуть страну в экономическом плане", - заключили источники издания.
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олаф шольц, германия, пенсии, финансовая помощь для украины
Экономика, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, Пенсии, финансовая помощь для Украины
14:41 12.11.2024
 
"Врет в лицо": СМИ выяснили, как Шольц обманул общественность

BZ: Шольца уличили во лжи о помощи Киеву за счёт пенсионеров в ФРГ

© CC BY 2.0 / Jugendpresse DeutschlandКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© CC BY 2.0 / Jugendpresse Deutschland
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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Заявления действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, уволенный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) предлагал финансировать поддержку Украины за счет пенсий, является ложью, сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии экс-главы Минфина.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что бывший министр финансов предлагал выделить Киеву 12 миллиардов евро помощи, сократив при этом пенсии для граждан и расходы на модернизацию страны.
"В понедельник в партийных кругах (СвДП) заявили, что Олаф Шольц проявил "черты Трампа", то есть солгал. Говорится, что его утверждения просто неверны и он сам единолично связал вопрос пенсий и Украины", - уточняет Berliner Zeitung. Сообщается, что Линднер лишь допустил вероятность отказа от индексирования выплат в условиях высокой нагрузки на госбюджет.
Кроме того, министр никогда не говорил о сокращении пенсий, а лишь напомнил канцлеру о существующих рисках отсутствия гарантий повышения максимальных выплат для работников, которые 45 лет платили взносы в пенсионный фонд.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы
12:58
"Это не достойно федерального канцлера. Вместо этого он мог бы пояснить, как бы он хотел снова продвинуть страну в экономическом плане", - заключили источники издания.
 
ЭкономикаОлаф ШольцГЕРМАНИЯПенсиифинансовая помощь для Украины
 
 
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