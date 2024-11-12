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ГД приняла закон о новом ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

ГД приняла закон о новом ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - 12.11.2024, ПРАЙМ

ГД приняла закон о новом ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

Госдума приняла закон, предусматривающий увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на следующий год до 22,5 лет или 270 месяцев. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:32+0300

2024-11-12T14:32+0300

2024-11-12T14:32+0300

россия

госдума

пенсии

закон

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на следующий год до 22,5 лет или 270 месяцев. С 2021 по 2024 годы он составлял 22 года или 264 месяца. Соответствующий законопроект кабмин внес в ГД в августе. Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании статданных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно в соответствии с положениями методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, которая утверждена постановлением правительства РФ.

https://1prime.ru/20241026/pensii-852448831.html

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россия, госдума, пенсии, закон