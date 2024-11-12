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Киев до сих пор не получил часть обещанных вооружений, заявили в Пентагоне - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Киев до сих пор не получил часть обещанных вооружений, заявили в Пентагоне
Киев до сих пор не получил часть обещанных вооружений, заявили в Пентагоне - 12.11.2024, ПРАЙМ
Киев до сих пор не получил часть обещанных вооружений, заявили в Пентагоне
Минобороны США до сих пор не передало Киеву часть обещанных вооружений. Доля некоторых их них достигает 40%. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T23:52+0300
2024-11-12T23:52+0300
вооружения
сша
пентагон
передача вооружения
поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Минобороны США до сих пор не передало Киеву часть обещанных вооружений. Доля некоторых их них достигает 40%. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он сообщил, что с момента подписания президентом США Джо Байденом закона о допфинансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, Пентагон передал с военных складов вооружения на 3,7 млрд долларов с апреля по середину октября. По словам Райдера, Киеву передали 83% критически важных обещанных боеприпасов, включая 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, ракеты для систем PATRIOT и NASAMS, 67% других средств для защиты воздуха, включая Stinger и ракеты HAWK, 60% огневых мощностей, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы. При этом официальный представитель уточнил, что часть обещанных средств до сих пор не была доставлена, так как требует ремонта. Райдер добавил, что Киев уже получил сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи единиц бронетехники, тысячи боеприпасов для РЗСО HIMARS, противотанковое оружие, десятки систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, пентагон, передача вооружения, поддержка украины
Вооружения, США, Пентагон, передача вооружения, поддержка Украины
23:52 12.11.2024
 
Киев до сих пор не получил часть обещанных вооружений, заявили в Пентагоне

Пентагон: США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Минобороны США до сих пор не передало Киеву часть обещанных вооружений. Доля некоторых их них достигает 40%. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он сообщил, что с момента подписания президентом США Джо Байденом закона о допфинансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, Пентагон передал с военных складов вооружения на 3,7 млрд долларов с апреля по середину октября.
По словам Райдера, Киеву передали 83% критически важных обещанных боеприпасов, включая 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, ракеты для систем PATRIOT и NASAMS, 67% других средств для защиты воздуха, включая Stinger и ракеты HAWK, 60% огневых мощностей, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы.
При этом официальный представитель уточнил, что часть обещанных средств до сих пор не была доставлена, так как требует ремонта.
Райдер добавил, что Киев уже получил сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи единиц бронетехники, тысячи боеприпасов для РЗСО HIMARS, противотанковое оружие, десятки систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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