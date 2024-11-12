https://1prime.ru/20241112/perevozki-852774153.html

Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов

Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов - 12.11.2024, ПРАЙМ

Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов

Перевозки грузов на внутренних водных путях РФ в навигацию 2024 года достигли порядка 90 миллионов тонн, что на 10% превышает показатель 2023 года, сообщил... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T18:07+0300

2024-11-12T18:07+0300

2024-11-12T18:07+0300

экономика

россия

речной флот

грузоперевозки

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Перевозки грузов на внутренних водных путях РФ в навигацию 2024 года достигли порядка 90 миллионов тонн, что на 10% превышает показатель 2023 года, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Федор Шишлаков. "На внутренних водных путях, по оперативным данным, что касается перевозок грузов, перевезено порядка 90 миллионов тонн, что также более чем на 10% превышает показатели прошлого года", - сказал Шишлаков. Также он сообщил о выполнении на 100% плана по грузоперевозкам жизненно важных грузов в рамках Северного завоза, который составлял 1,6 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20241112/perevozki-852773341.html

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россия, речной флот, грузоперевозки