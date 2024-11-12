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Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов - 12.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241112/perevozki-852774153.html
Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов
Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов - 12.11.2024, ПРАЙМ
Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов
Перевозки грузов на внутренних водных путях РФ в навигацию 2024 года достигли порядка 90 миллионов тонн, что на 10% превышает показатель 2023 года, сообщил... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:07+0300
2024-11-12T18:07+0300
экономика
россия
речной флот
грузоперевозки
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Перевозки грузов на внутренних водных путях РФ в навигацию 2024 года достигли порядка 90 миллионов тонн, что на 10% превышает показатель 2023 года, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Федор Шишлаков. "На внутренних водных путях, по оперативным данным, что касается перевозок грузов, перевезено порядка 90 миллионов тонн, что также более чем на 10% превышает показатели прошлого года", - сказал Шишлаков. Также он сообщил о выполнении на 100% плана по грузоперевозкам жизненно важных грузов в рамках Северного завоза, который составлял 1,6 миллиона тонн.
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россия, речной флот, грузоперевозки
Экономика, РОССИЯ, речной флот, грузоперевозки
18:07 12.11.2024
 
Грузовые речные перевозки в России выросли на десять процентов

Росморречфлот: грузовые речные перевозки в РФ в навигацию 2024 г выросли на 10%

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкНавигация на реке Дон
Навигация на реке Дон - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Перевозки грузов на внутренних водных путях РФ в навигацию 2024 года достигли порядка 90 миллионов тонн, что на 10% превышает показатель 2023 года, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Федор Шишлаков.
"На внутренних водных путях, по оперативным данным, что касается перевозок грузов, перевезено порядка 90 миллионов тонн, что также более чем на 10% превышает показатели прошлого года", - сказал Шишлаков.
Также он сообщил о выполнении на 100% плана по грузоперевозкам жизненно важных грузов в рамках Северного завоза, который составлял 1,6 миллиона тонн.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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17:47
 
ЭкономикаРОССИЯречной флотгрузоперевозки
 
 
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